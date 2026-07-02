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Пашинян заявил, что договорился с Мишустиным обсудить двусторонние вопросы - РИА Новости, 02.07.2026
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11:34 02.07.2026
Пашинян заявил, что договорился с Мишустиным обсудить двусторонние вопросы

Пашинян договорился с Мишустиным детально обсудить двусторонние вопросы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Михаилом Мишустиным договорился более детально обсудить вопросы двусторонней повестки.
  • В ходе беседы главы правительств России и Армении обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в среду в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным договорился с ним в дальнейшем более детально обсудить вопросы двусторонней повестки.
"Что касается телефонного разговора (с Мишустиным – ред.), он состоялся по моей инициативы. Круг рассмотренных вопросов изложен в сообщении для прессы. Мы договорились в дальнейшем обсудить вопросы более детально", - заявил Пашинян журналистам в ходе брифинга с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В пресс-службе кабмина РФ ранее заявили, что в ходе телефонной беседы главы правительств России и Армении обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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РоссияНикол ПашинянАрменияМихаил МишустинУрсула фон дер Ляйен
 
 
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