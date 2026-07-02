Пашинян заявил, что договорился с Мишустиным обсудить двусторонние вопросы

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в среду в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным договорился с ним в дальнейшем более детально обсудить вопросы двусторонней повестки.