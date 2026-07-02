Пашинян рассчитывает на применение ЕС мер по диверсификации торговли

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на применение Европейским союзом мер по диверсификации торговли Армении и упрощению экспорта в страны ЕС.

Пашинян обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен совместную работу над экономической диверсификацией и запуск различных механизмов поддержки со стороны ЕС.

Пашинян выразил надежду на быстрое принятие решения о применении автономных торговых мер ЕС в отношении армянских товаров, учитывая начало сезона сбора урожая в Армении.

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на применение Европейским союзом мер по диверсификации торговли Армении и упрощения экспорта в страны ЕС.

В ходе брифинга с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Пашинян заявил, что обсудил с ней совместную работу над экономической диверсификацией и запуском различных механизмов поддержки со стороны ЕС. Он поблагодарил главу Еврокомиссии за бюджетную поддержку, предоставленную Европейским союзом в размере 52 миллионов евро, и выразил надежду, что поддержка ЕС в области диверсификации торговли и стимулирования экспорта будет продолжена.

"Также хочу поблагодарить Европейскую комиссию за разработку проекта применении автономных торговых мер в отношении армянских товаров со стороны стран-членов ЕС… С момента вступления в силу этого решения Армения станет первой страной, которая не имеет статуса кандидата на членство в ЕС или соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, но в отношении которой ЕС применит данный инструмент", - заявил Пашинян.