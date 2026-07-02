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Пашинян рассчитывает на применение ЕС мер по диверсификации торговли - РИА Новости, 02.07.2026
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11:12 02.07.2026
Пашинян рассчитывает на применение ЕС мер по диверсификации торговли

Пашинян рассчитывает на применение ЕС мер по диверсификации торговли Армении

© РИА Новости / POOLПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на применение Европейским союзом мер по диверсификации торговли Армении и упрощению экспорта в страны ЕС.
  • Пашинян обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен совместную работу над экономической диверсификацией и запуск различных механизмов поддержки со стороны ЕС.
  • Пашинян выразил надежду на быстрое принятие решения о применении автономных торговых мер ЕС в отношении армянских товаров, учитывая начало сезона сбора урожая в Армении.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на применение Европейским союзом мер по диверсификации торговли Армении и упрощения экспорта в страны ЕС.
В ходе брифинга с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Пашинян заявил, что обсудил с ней совместную работу над экономической диверсификацией и запуском различных механизмов поддержки со стороны ЕС. Он поблагодарил главу Еврокомиссии за бюджетную поддержку, предоставленную Европейским союзом в размере 52 миллионов евро, и выразил надежду, что поддержка ЕС в области диверсификации торговли и стимулирования экспорта будет продолжена.
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"Также хочу поблагодарить Европейскую комиссию за разработку проекта применении автономных торговых мер в отношении армянских товаров со стороны стран-членов ЕС… С момента вступления в силу этого решения Армения станет первой страной, которая не имеет статуса кандидата на членство в ЕС или соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, но в отношении которой ЕС применит данный инструмент", - заявил Пашинян.
Он выразил надежду, что посредством активной работы с партнерами из других структур ЕС и государств-членов удастся в кратчайшие сроки завершить процесс принятия решения. "Мы надеемся, что решение удастся принять в максимально сжатые сроки, учитывая, что сезон сбора урожая в Армении уже начался", - заявил Пашинян.
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