Сушинский оценил приоритеты Овечкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Сушинский заявил, что для Александра Овечкина важнее выиграть Кубок Стэнли, чем установить новый личный рекорд.
- Срок соглашения Александра Овечкина с "Вашингтоном" истек, и он стал неограниченно свободным агентом, хотя у клуба есть возможности предложить ему новый контракт.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что для российского нападающего Александра Овечкина важнее выиграть Кубок Стэнли, нежели установить новый личный рекорд.
Сезон-2025/26 стал для форварда 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок соглашения с клубом, и россиянин стал неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик ранее заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.
"Думаю, Овечкин продлит свою карьеру в "Вашингтоне". Ему по силам побить рекорд Гретцки, но, думаю, самая главная его цель - выиграть Кубок Стэнли. Все остальное уже сопутствующие вещи", - сказал Сушинский.