Сушинский оценил приоритеты Овечкина

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что для российского нападающего Александра Овечкина важнее выиграть Кубок Стэнли, нежели установить новый личный рекорд.

"Думаю, Овечкин продлит свою карьеру в "Вашингтоне". Ему по силам побить рекорд Гретцки, но, думаю, самая главная его цель - выиграть Кубок Стэнли. Все остальное уже сопутствующие вещи", - сказал Сушинский.