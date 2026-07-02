В Воронежской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в 15:01 мск и отменена в 15:35 мск.
- Повторно сигнал ракетной опасности запустили в 15:47 мск, и он был отменен в 16:13 мск.
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Воронежской области спустя 26 минут, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Отбой ракетной опасности в регионе!" — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в 15.01 мск. Она длилась 34 минуты, ее отменили в 15.35 мск. Повторно сигнал запустили в 15.47 мск. Он длился 26 минут, его отменили в 16.13 мск.