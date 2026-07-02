Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 02.07.2026
В Воронежской области отменили ракетную опасность

В Воронежской области отменили ракетную опасность спустя 46 минут

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракетную опасность в Воронежской области объявили в 15:01 мск, она длилась 34 минуты.
  • Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области в 15:35 мск по сообщению губернатора Александра Гусева.
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области спустя 46 минут, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 15.01 мск. Она длилась 34 минуты, ее отменили в 15.35 мск.
"Отбой ракетной опасности в регионе!" - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
ПВО уничтожила 133 украинских беспилотника над Россией
1 июля, 20:25
 
БезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала