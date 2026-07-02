В Воронежской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракетную опасность в Воронежской области объявили в 15:01 мск, она длилась 34 минуты.
- Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области в 15:35 мск по сообщению губернатора Александра Гусева.
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области спустя 46 минут, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 15.01 мск. Она длилась 34 минуты, ее отменили в 15.35 мск.
"Отбой ракетной опасности в регионе!" - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.