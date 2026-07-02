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Барбоза прокомментировал возможный уход Нино из "Зенита" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
15:21 02.07.2026
Барбоза прокомментировал возможный уход Нино из "Зенита"

Агент Барбоза: Нино может помочь "Зениту" выиграть титул

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНино
Нино - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что защитник Нино полезен для "Зенита" и может помочь команде выиграть титул.
  • Барбоза отметил, что в футболе все может измениться, особенно летом, и появились слухи о возможном уходе Нино из "Зенита".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза, комментируя возможный уход защитника Нино из петербургского "Зенита", заявил РИА Новости, что игрок мог бы помочь команде выиграть титул.
Ранее СМИ сообщали, что Нино может покинуть "Зенит".
"В футболе все может измениться, особенно летом. Всегда могут появиться новые предложения, невозможно предвидеть все заранее. Тем не менее было бы хорошо, если бы он остался в "Зените". Это очень полезный и хороший футболист, который поможет клубу в борьбе за титул", - сказал Барбоза.
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