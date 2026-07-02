Барбоза прокомментировал возможный уход Нино из "Зенита"

"В футболе все может измениться, особенно летом. Всегда могут появиться новые предложения, невозможно предвидеть все заранее. Тем не менее было бы хорошо, если бы он остался в "Зените". Это очень полезный и хороший футболист, который поможет клубу в борьбе за титул", - сказал Барбоза.