Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что защитник Нино полезен для "Зенита" и может помочь команде выиграть титул.
- Барбоза отметил, что в футболе все может измениться, особенно летом, и появились слухи о возможном уходе Нино из "Зенита".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза, комментируя возможный уход защитника Нино из петербургского "Зенита", заявил РИА Новости, что игрок мог бы помочь команде выиграть титул.
"В футболе все может измениться, особенно летом. Всегда могут появиться новые предложения, невозможно предвидеть все заранее. Тем не менее было бы хорошо, если бы он остался в "Зените". Это очень полезный и хороший футболист, который поможет клубу в борьбе за титул", - сказал Барбоза.