Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве и Павлограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Агентство Укринформ сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Николаев и Павлоград на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Николаеве.
"Повторные взрывы звучат в Николаеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Также телеканал сообщил о взрыве в городе Павлоград Днепропетровской области.
Чуть позже агентство Укринформ сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Николаевской и Днепропетровской областей звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18