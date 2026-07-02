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Мостовой предположил, как бы выступила Россия в случае участия в ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
12:53 02.07.2026 (обновлено: 13:02 02.07.2026)
Мостовой предположил, как бы выступила Россия в случае участия в ЧМ-2026

Мостовой: Россия вышла бы из группы на ЧМ, но в плей-офф бы не поборолась

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Мостовой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что команда смогла бы выйти из группы на чемпионате мира, но не смогла бы дальше бороться в плей-офф.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу смогла бы выйти из группы на чемпионате мира, но в плей-офф уже не смогла бы бороться, заявил РИА Новости бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран и завершится 19 июля. В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
"Учитывая новый формат, мы бы 100% вышли. Хоть с третьего места, но вышли. Ну а в плей-офф бы уже не смогли побороться. Попали бы на сильную команду и поехали бы домой. Мне трудно верится, что мы смогли бы Марокко или Нидерланды обыграть, например. Там скорости, там игра, вы посмотрите, как они двигаются. Что касается наших, то если хочешь проверить себя, нужно играть с сильными. А мы два раза сыграли с условно сильными командами и оба раза проиграли. Когда не играешь с сильными командами, очень сложно оценить настоящий уровень. Но волею судьбы, третье место бы уж в группе точно заняли бы", - сказал Мостовой.
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