Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 465 военных и девять автомобилей в зоне действий группировки войск "Восток".
- Группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 465 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Противник потерял более 465 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Егоровка и Барвиновка Запорожской области.
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