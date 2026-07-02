Фигуристка Мишина вышла замуж

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, вышла замуж, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Избранник Мишиной - Андрей Пушняков. Как отмечается в интервью спортсменки на сайте ФФККР, он работает учителем физической культуры, классным руководителем и тренером по баскетболу.