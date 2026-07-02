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Фигуристка Мишина вышла замуж - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:50 02.07.2026 (обновлено: 18:27 02.07.2026)
Фигуристка Мишина вышла замуж

Фигуристка Анастасия Мишина вышла замуж за баскетболиста Пушнякова

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина
Анастасия Мишина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, вышла замуж, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Избранник Мишиной - Андрей Пушняков. Как отмечается в интервью спортсменки на сайте ФФККР, он работает учителем физической культуры, классным руководителем и тренером по баскетболу.
Мишиной 25 лет. Помимо двух бронзовых медалей Олимпиады в Пекине, в ее активе также золото чемпионата мира (2021) и Европы (2022).
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Фигурное катаниеАлександр ГаллямовАнастасия МишинаФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
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