Фигуристка Мишина вышла замуж

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, вышла замуж, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Избранник Мишиной - Андрей Пушняков. Как отмечается в интервью спортсменки на сайте ФФККР, он работает учителем физической культуры, классным руководителем и тренером по баскетболу.
Мишиной 25 лет. Помимо двух бронзовых медалей Олимпиады в Пекине, в ее активе также золото чемпионата мира (2021) и Европы (2022).