Борис Михайлов объяснил переход вратаря Бобровского в "Торонто"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь Сергей Бобровский перешел в клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».
- Контракт с «Торонто» рассчитан до 2029 года со средней зарплатой 7 миллионов долларов за сезон.
- Борис Михайлов объяснил переход Бобровского в «Торонто» финансовыми аспектами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, 10-кратный чемпион СССР Борис Михайлов в разговоре с РИА Новости объяснил переход вратаря Сергея Бобровского в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" финансовым аспектом.
Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобровский на правах свободного агента перешел в "Торонто". Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.
«
"Видимо, там все связано с финансовыми вопросами - НХЛ в первую очередь финансовая организация, а потом уже спортивная. У них переходы в порядке вещей", - сказал Михайлов. Собеседник агентства подчеркнул, что его не удивил переход российского голкипера в "Торонто".
Бобровский выступал за "Флориду" с 2019 года и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс".
Ранее СМИ сообщали, что помимо "Торонто" интерес к российскому голкиперу проявляли действующий обладатель Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз", "Лос-Анджелес Кингз" и "Эдмонтон Ойлерз".