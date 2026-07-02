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Борис Михайлов объяснил переход вратаря Бобровского в "Торонто" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей
 
21:43 02.07.2026
Борис Михайлов объяснил переход вратаря Бобровского в "Торонто"

Борис Михайлов объяснил переход вратаря Бобровского в "Торонто" финансами

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Сергей Бобровский перешел в клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».
  • Контракт с «Торонто» рассчитан до 2029 года со средней зарплатой 7 миллионов долларов за сезон.
  • Борис Михайлов объяснил переход Бобровского в «Торонто» финансовыми аспектами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, 10-кратный чемпион СССР Борис Михайлов в разговоре с РИА Новости объяснил переход вратаря Сергея Бобровского в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" финансовым аспектом.
Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобровский на правах свободного агента перешел в "Торонто". Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.
«
"Видимо, там все связано с финансовыми вопросами - НХЛ в первую очередь финансовая организация, а потом уже спортивная. У них переходы в порядке вещей", - сказал Михайлов. Собеседник агентства подчеркнул, что его не удивил переход российского голкипера в "Торонто".
Бобровский выступал за "Флориду" с 2019 года и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс".
Ранее СМИ сообщали, что помимо "Торонто" интерес к российскому голкиперу проявляли действующий обладатель Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз", "Лос-Анджелес Кингз" и "Эдмонтон Ойлерз".
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ХоккейСпортБорис МихайловСергей БобровскийТоронто Мейпл ЛифсМеталлург (Магнитогорск)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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