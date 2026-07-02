Борис Михайлов объяснил переход вратаря Бобровского в "Торонто"

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"Видимо, там все связано с финансовыми вопросами - НХЛ в первую очередь финансовая организация, а потом уже спортивная. У них переходы в порядке вещей", - сказал Михайлов. Собеседник агентства подчеркнул, что его не удивил переход российского голкипера в "Торонто".