Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда хочет поступить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вера Захарова из столичной школы № 1583 набрала 400 баллов на ЕГЭ.
- Девушка планирует поступить на механико-математический факультет или факультет вычислительной математики и кибернетики в МГУ имени Ломоносова.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вера Захарова из столичной школы № 1583, набравшая 400 баллов на Едином государственном экзамене, сообщила РИА Новости, что хочет поступить в МГУ имени Ломоносова и рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.
Выпускница сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику.
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"Я хочу поступить в МГУ на механико-математический факультет либо на вычислительную математику и кибернетику", — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что хочет связать свою жизнь с научной деятельностью или с программированием.