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Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда хочет поступить - РИА Новости, 02.07.2026
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13:50 02.07.2026 (обновлено: 23:14 02.07.2026)
Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда хочет поступить

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница из Москвы планирует поступить в МГУ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВера Захарова, выпускница школы № 1583 имени Керимова в Москве, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов
Вера Захарова, выпускница школы № 1583 имени Керимова в Москве, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вера Захарова, выпускница школы № 1583 имени Керимова в Москве, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вера Захарова из столичной школы № 1583 набрала 400 баллов на ЕГЭ.
  • Девушка планирует поступить на механико-математический факультет или факультет вычислительной математики и кибернетики в МГУ имени Ломоносова.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вера Захарова из столичной школы № 1583, набравшая 400 баллов на Едином государственном экзамене, сообщила РИА Новости, что хочет поступить в МГУ имени Ломоносова и рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.
Выпускница сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику.
«

"Я хочу поступить в МГУ на механико-математический факультет либо на вычислительную математику и кибернетику", — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что хочет связать свою жизнь с научной деятельностью или с программированием.
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