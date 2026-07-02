Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда хочет поступить

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вера Захарова из столичной школы № 1583, набравшая 400 баллов на Едином государственном экзамене, сообщила РИА Новости, что хочет поступить в МГУ имени Ломоносова и рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.