Новичков: граждане Союзного государства должны быть уверены в медподдержке

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задача Союзного государства сделать так, чтобы люди были уверены, что независимо от того, какой у них паспорт, они получат весь комплекс поддержки в медицине, сообщил член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике, член комиссии по здравоохранению Николай Новичков.

В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.

"Наша задача сделать так, чтобы люди были уверены в том, что вне зависимости от того, какой у них паспорт на руках, российский или белорусский, они получат весь комплекс поддержки", – подчеркнул Новичков.

Он пояснил, что это особенно чувствительно для пожилых людей, для социально необеспеченных людей. Для семей с детьми это также важно, потому что родители с российским и белорусским паспортами должны быть уверены, что их ребенок не останется без помощи.