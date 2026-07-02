Рейтинг@Mail.ru
Новичков: граждане Союзного государства должны быть уверены в медподдержке - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:37 02.07.2026
Новичков: граждане Союзного государства должны быть уверены в медподдержке

Новичков: белорусы и россияне должны быть уверены в медподдержке

© РИА Новости / Варвара ГертьеКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Капельницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задача Союзного государства сделать так, чтобы люди были уверены, что независимо от того, какой у них паспорт, они получат весь комплекс поддержки в медицине, сообщил член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике, член комиссии по здравоохранению Николай Новичков.
В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.
"Наша задача сделать так, чтобы люди были уверены в том, что вне зависимости от того, какой у них паспорт на руках, российский или белорусский, они получат весь комплекс поддержки", – подчеркнул Новичков.
Он пояснил, что это особенно чувствительно для пожилых людей, для социально необеспеченных людей. Для семей с детьми это также важно, потому что родители с российским и белорусским паспортами должны быть уверены, что их ребенок не останется без помощи.
Новичков отметил, что поэтому Союзное государство постоянно обращает внимание на эти вещи, однако есть еще куда стремиться, всегда будут возникать сложности, но в этом и суть Парламентского Собрания, которое находит эти вопросы и пытается их ликвидировать.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииНиколай НовичковРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала