Новичков: граждане Союзного государства должны быть уверены в медподдержке

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задача Союзного государства сделать так, чтобы люди были уверены, что независимо от того, какой у них паспорт, они получат весь комплекс поддержки в медицине, сообщил член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике, член комиссии по здравоохранению Николай Новичков.
В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.
"Наша задача сделать так, чтобы люди были уверены в том, что вне зависимости от того, какой у них паспорт на руках, российский или белорусский, они получат весь комплекс поддержки", – подчеркнул Новичков.
Он пояснил, что это особенно чувствительно для пожилых людей, для социально необеспеченных людей. Для семей с детьми это также важно, потому что родители с российским и белорусским паспортами должны быть уверены, что их ребенок не останется без помощи.
Новичков отметил, что поэтому Союзное государство постоянно обращает внимание на эти вещи, однако есть еще куда стремиться, всегда будут возникать сложности, но в этом и суть Парламентского Собрания, которое находит эти вопросы и пытается их ликвидировать.