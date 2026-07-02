МАГАТЭ подтвердило значительные повреждения в Энергодаре

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"Группа Международного агентства по атомной энергии, работающая на Запорожской АЭС, на этой неделе подтвердила значительные повреждения пожарной части в соседнем городе Энергодаре, которая играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции", — говорится в заявлении агентства.