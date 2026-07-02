МАГАТЭ подтвердило значительные повреждения в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ подтвердило наличие значительных повреждений в Энергодаре.
- Пострадала пожарная часть, которая играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на Запорожской АЭС.
ВЕНА, 2 июл — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии подтвердило наличие значительных повреждений в городе — спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.
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"Группа Международного агентства по атомной энергии, работающая на Запорожской АЭС, на этой неделе подтвердила значительные повреждения пожарной части в соседнем городе Энергодаре, которая играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции", — говорится в заявлении агентства.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаки, подрывающие ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлемыми.
Ранее экспертам агентства показали последствия ударов ВСУ по пожарно-спасательной части Энергодара. Именно атакованное 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту города, где живут сотрудники Запорожской АЭС и их семьи, а также безопасность самой станции.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия украинских боевиков, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.