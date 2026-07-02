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МАГАТЭ подтвердило значительные повреждения в Энергодаре - РИА Новости, 02.07.2026
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20:23 02.07.2026 (обновлено: 21:02 02.07.2026)
МАГАТЭ подтвердило значительные повреждения в Энергодаре

МАГАТЭ подтвердило наличие значительных повреждений в Энергодаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ подтвердило наличие значительных повреждений в Энергодаре.
  • Пострадала пожарная часть, которая играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на Запорожской АЭС.
ВЕНА, 2 июл — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии подтвердило наличие значительных повреждений в городе — спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.
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"Группа Международного агентства по атомной энергии, работающая на Запорожской АЭС, на этой неделе подтвердила значительные повреждения пожарной части в соседнем городе Энергодаре, которая играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции", — говорится в заявлении агентства.

Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС
25 июня, 17:11
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаки, подрывающие ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлемыми.
Ранее экспертам агентства показали последствия ударов ВСУ по пожарно-спасательной части Энергодара. Именно атакованное 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту города, где живут сотрудники Запорожской АЭС и их семьи, а также безопасность самой станции.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия украинских боевиков, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
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