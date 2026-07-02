В ЛНР трое пострадавших при атаке на маршрутку получили амбулаторную помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое пострадавших при ударе по маршрутному такси в ЛНР получили амбулаторную медицинскую помощь.
- Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при ударе ВСУ по маршрутному такси в ЛНР получили амбулаторную медицинскую помощь, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на городской автобусу в Лисичанске.
"Трое пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов.
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22 июня 2022, 17:18