В ЛНР девять человек доставили в больницы после атаки ВСУ на маршрутку

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Девять пострадавших доставлены в больницы ЛНР посла удара ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказал Кузнецов.