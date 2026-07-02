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В ЛНР девять человек доставили в больницы после атаки ВСУ на маршрутку - РИА Новости, 02.07.2026
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23:14 02.07.2026 (обновлено: 23:19 02.07.2026)
В ЛНР девять человек доставили в больницы после атаки ВСУ на маршрутку

В ЛНР девять человек доставили в больницы после атаки ВСУ на маршрутное такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девять пострадавших доставлены в больницы ЛНР после удара по маршрутному такси в Лисичанске.
  • Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Девять пострадавших доставлены в больницы ЛНР посла удара ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на городской автобус в Лисичанске.
"В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказал Кузнецов.
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