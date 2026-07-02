В ЛНР девять человек доставили в больницы после атаки ВСУ на маршрутку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять пострадавших доставлены в больницы ЛНР после удара по маршрутному такси в Лисичанске.
- Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Девять пострадавших доставлены в больницы ЛНР посла удара ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на городской автобус в Лисичанске.
"В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказал Кузнецов.
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