В ЛНР мирный житель пострадал при ударе БПЛА по грузовым автомобилям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР в результате удара украинского БПЛА по гражданским грузовым автомобилям ранен мирный житель.
- Следователи СК РФ фиксируют последствия ударов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара украинского БПЛА по грузовым автомобилям в ЛНР, его госпитализировали, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Он добавил, что следователи СК РФ фиксируют последствия ударов.
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22 июня 2022, 17:18