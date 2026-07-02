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В ЛНР мирный житель пострадал при ударе БПЛА по грузовым автомобилям - РИА Новости, 02.07.2026
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21:00 02.07.2026
В ЛНР мирный житель пострадал при ударе БПЛА по грузовым автомобилям

В ЛНР мирный житель пострадал при ударе БПЛА ВСУ по грузовым автомобилям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФельдшер в машине скорой помощи
Фельдшер в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР в результате удара украинского БПЛА по гражданским грузовым автомобилям ранен мирный житель.
  • Следователи СК РФ фиксируют последствия ударов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара украинского БПЛА по грузовым автомобилям в ЛНР, его госпитализировали, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"В Перевальском муниципальном округе и Первомайске вражеские БПЛА ударили по гражданским грузовым автомобилям. Ранен один человек, он госпитализирован в медицинское учреждение", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что следователи СК РФ фиксируют последствия ударов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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