Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве может подняться в четверг до плюс 31 градуса, большую часть дня осадков не будет, вечером на западе столицы возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он добавил, что поздним вечером на западе области, а также в западных районах столицы возможны кратковременные дожди, по области - с локальными грозами.