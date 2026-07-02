Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг температура воздуха в Москве может подняться до плюс 31 градуса.
- Большую часть дня в Москве будет без осадков, переменная облачность.
- Поздним вечером на западе Москвы и области возможны кратковременные дожди, по области — с локальными грозами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве может подняться в четверг до плюс 31 градуса, большую часть дня осадков не будет, вечером на западе столицы возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в четверг характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона, который выходит в районы Ленинградской области. Поздним вечером скажется приближение с запада холодного атмосферного фронта.
"Большую часть дня в Москве - переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха - плюс 29 - плюс 31 градус. Ветер южный, скорость его от четырех до девяти метров в секунду. Давление падает: к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - сообщил Леус.
Он добавил, что поздним вечером на западе области, а также в западных районах столицы возможны кратковременные дожди, по области - с локальными грозами.
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1 июля, 11:30