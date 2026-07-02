Лавров поздравил главу МИД Казахстана с Днем дипломатической службы

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Ларов направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву по случаю дня дипломатической службы страны, а также передал поздравления всем причастным, сообщает МИД РФ.