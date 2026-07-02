Лавров поздравил главу МИД Казахстана с Днем дипломатической службы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву по случаю Дня дипломатической службы страны.
- В сообщении отмечается, что сотрудники МИД Казахстана профессионально отстаивают национальные интересы государства на международной арене.
- Под руководством Ермека Кошербаева дипломатическая служба вносит солидный вклад в развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между странами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Ларов направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву по случаю дня дипломатической службы страны, а также передал поздравления всем причастным, сообщает МИД РФ.
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"Уважаемый Ермек Беделбаевич, от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем дипломатической службы Республики Казахстан! В течение уже более трех десятилетий сотрудники Министерства иностранных дел Республики Казахстан профессионально и самоотверженно отстаивают национальные интересы государства на международной арене, вносят вклад в достижение стабильности и безопасности на евразийском континенте и в мире в целом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отмечается, что дипломатическая служба Казахстан под руководством Ермека Кошербаева вносит солидный вклад в развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между странами.
"Прошу передать мои самые искренние поздравления всем Вашим коллегам", - заключается в сообщении.