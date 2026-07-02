Виктор Лахин сыграет за "Сакраменто" в Летней лиге НБА

Лахину 24 года. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого россиянин присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.