Виктор Лахин сыграет за "Сакраменто" в Летней лиге НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский центровой Виктор Лахин вошел в состав "Сакраменто Кингз" на матчи Летней лиги НБА.
- Турнир California Classic пройдет с 4 по 6 июля в рамках Летней лиги НБА, участие примут "Сакраменто Кингз", "Бруклин Нетс", "Милуоки Бакс" и "Голден Стэйт Уорриорз".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский центровой Виктор Лахин вошел в состав "Сакраменто Кингз" на матчи Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на сайте клуба.
"Сакраменто" примет у себя турнир California Classic, который пройдет с 4 по 6 июля в рамках Летней лиги НБА. Помимо хозяев, участие в играх примут "Бруклин Нетс", "Милуоки Бакс" и "Голден Стэйт Уорриорз".
Лахину 24 года. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого россиянин присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.