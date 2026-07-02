Продажа ж/д билетов в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток

Краткий пересказ от РИА ИИ «Гранд Сервис Экспресс» временно будет открывать продажу билетов на поезда в Крым и обратно за 45 суток вместо привычных 90.

Решение принято для минимизации неудобств для пассажиров и связано с запланированными ремонтными работами в Крыму.

Временно закрыта продажа билетов на несколько поездов, следующих в Крым и из Крыма, в связи с предстоящей корректировкой расписания.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" временно будет открывать продажу билетов на поезда в Крым и обратно за 45 суток вместо привычных 90, сообщила компания.

"Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Также, в связи с запланированными ремонтными работами в Крыму, расписание некоторых поездов потребует корректировки.

"Глубина продаж на поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года составит 45 суток. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным", - говорится в сообщении перевозчика.