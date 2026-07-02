Продажа ж/д билетов в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Гранд Сервис Экспресс» временно будет открывать продажу билетов на поезда в Крым и обратно за 45 суток вместо привычных 90.
- Решение принято для минимизации неудобств для пассажиров и связано с запланированными ремонтными работами в Крыму.
- Временно закрыта продажа билетов на несколько поездов, следующих в Крым и из Крыма, в связи с предстоящей корректировкой расписания.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" временно будет открывать продажу билетов на поезда в Крым и обратно за 45 суток вместо привычных 90, сообщила компания.
"Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Также, в связи с запланированными ремонтными работами в Крыму, расписание некоторых поездов потребует корректировки.
"Глубина продаж на поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года составит 45 суток. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным", - говорится в сообщении перевозчика.
Кроме того, в связи с предстоящей корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на следующие поезда: №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь / Керчь с 30 сентября, №17/18 Симферополь / Керчь - Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, №27/28 Симферополь / Керчь - Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, №91/92 Севастополь / Керчь - Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.