Ученица Плющенко против фигуристки-идеала: кого пошлют на Гран-при ISU?

Пока взрослые фигуристы готовятся к жаркой рубке за единственную квоту на чемпионаты Европы и мира, юниоры стоят на низком старте. РИА Новости рассказывает, как спортсменка из академии Евгения Плющенко поборется за квоту на международные соревнования с конкуренткой идеального типа.

Костылева – лучшая?

Сезон для юниоров фактически начнется 28 июля, с контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске. Значимость у этого тренировочного сбора большая, так как квоты у юниоров даются на страну, а не на конкретного фигуриста. Федерация может отправить кого угодно. Боевая проверка раньше проходила как раз на прокатах. Сейчас, судя по всему, ничего не поменялось.

Есть ли интриги? Самая яркая может развернуться в женском одиночном катании при соперничестве двух явных фавориток. С одной стороны, 15-летняя ученица Евгения Плющенко Елена Костылева выглядит наиболее предпочтительным вариантом по спортивному принципу. Она дважды подряд выигрывала юниорское первенство России. С другой, нельзя обойти стороной 16-летнюю Софию Дзепку, тренирующуюся у Екатерины Моисеевой. И вот тут начинаются настоящие шахматы.

Наличие лишь одной квоты (формально их как бы две, но если давать двум разным спортсменам по одному этапу Гран-при, отобраться в финал серии не получится) заметно усложняет задачу по долгосрочному планированию. Когда их две или даже три, можно соблюсти все принципы сразу – отправить и действующего лидера, и кого-то на перспективу, и третьим номером свозить того, кто был менее удачлив, но все-таки заслужил.

В нынешних условиях федерации предстоит уложить в одну корзину вообще все – и принципы, и светлое будущее. Что из этого важнее? Юниорские титулы сами по себе вряд ли имеют огромное значение для спортивных чиновников. Их ценность была бы совсем иной, допусти ISU только лишь юниоров и проигнорируй взрослых. Но когда у тебя есть реальная возможность по ходу сезона побороться за медали чемпионатов Европы и мира, настолько ли принципиально иметь гарантию забрать, к примеру, тот же Финал юниорского Гран-при?

Если оценивать обеих фигуристок бегло, может сложиться ощущение, что Костылева выигрывает по всем пунктам. И это близко к правде. На данный момент она сильнейшая юниорка мира по совокупному техническому контенту – никто более не прыгает такого количества тройных акселей и четверных прыжков.

Кроме того, ее потенциал во второй оценке довольно высок. Ее техника владения коньком находится на уровне, недоступном многим, что в сочетании с внушительной технической заявкой способно приносить ей огромное количество баллов.

Так в чем же вопрос? В том, какой из двух вариантов окажется наиболее надежным. Дзепка – это ставка на самое ближайшее будущее. Уже через год она сможет соревноваться на взрослом международном уровне, и федерация учитывает этот момент уже сейчас. Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что Софию имеют в виду и на следующий сезон, и на этот. Ведь по нашим внутренним правилам она получит шанс выйти на чемпионат России уже в декабре этого года. И если не вмешаются внешние обстоятельства, будет выглядеть на нем конкурентоспособной.

Дзепка - фигуристка почти идеального формата под действующие международные правила. Пара элементов ультра-си (четверной тулуп) в сочетании с красивейшим катанием работают безупречно что на российских судей, что на международных. Такой рецепт современной произвольной программы в женском одиночном описывали в разговоре с автором РИА Новости некоторые из наших известных тренеров сразу после поднятия возрастного ценза. Уже тогда было очевидно, что сложность постановок понизится, и стабилизировать их придется за счет хореографии.

© Фото : сайт ФФККР Фигуристка София Дзепка © Фото : сайт ФФККР Фигуристка София Дзепка

Разрыв в технической сложности, кстати, не очень сильно помогал Костылевой в заочном противостоянии с Дзепкой. В минувшем сезоне лучшая сумма баллов первой – 228,53, последней – 225,03. И не скажешь, что первая фигуристка вообще-то выполнила на две программы шесть ультра-си, а вторая – два. Необходимо учитывать, что год назад Елена активно боролась с травмами, а подготовка к первенству (на нем и получила максимальные баллы) и вовсе была авральной. В еще более классной форме результат почти наверняка был бы выше.

С другой стороны, сравнение этих результатов довольно явно показывает судейский тренд, который явно благосклонен к фигуристкам, идущим к балансу.

Кроме того, Дзепка может оказаться и более безопасным вариантом в имиджевом плане. Сама по себе Костылева – идеальный способ демонстрации всему миру мощи нашего фигурного катания, но при этом нереально исключить из уравнения ее маму Ирину. Уже несколько лет она очень громко высказывается в соцсетях и в СМИ на резонансные темы, и такая публичность вряд ли будет полезна нашему спорту после возвращения на международную арену.