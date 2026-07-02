Королев: новую пожарную технику закупили в Верхневолжье

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Парк пожарной техники в Тверской области пополнится новой партией, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

В регионе закупили пожарные автоцистерны, автомобили УАЗ, технику для создания противопожарных полос, современные видеокамеры.

"Это наши реальные инструменты, которые помогают быстрее замечать угрозу и не давать огню ни шанса", – написал в посте на платформе "Макс" Королев.

Он напомнил, что сейчас идет самый пик пожароопасного периода. В Тверской области леса занимают около 60% территории, поэтому для властей приоритетной задачей является предотвращение пожаров.

"В пожароопасный период в круглосуточном режиме ведем мониторинг обстановки. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, видеонаблюдение, которое обеспечивают более 150 видеокамер, мониторинг с помощью беспилотных авиационных систем", – подчеркнул глава региона.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что для более качественного и четкого наблюдения за лесными массивами закуплены 15 новых современных камер. До конца года они будут интегрированы в систему дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель".

Королев поблагодарил сотрудников ведомств, задействованных в профилактике, обнаружении и тушении возгораний, за слаженную и ответственную работу.

"Именно благодаря вам за последние несколько лет число лесных пожаров сократилось в разы. Наша главная задача – сохранить и усилить эту позитивную динамику", – сказал руководитель региона.

Королев также напомнил о правилах, соблюдение которых поможет предотвратить возгорания: не разводить костры в лесу, на торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев; не бросать непотушенные спички и окурки; не оставлять в лесу мусор, особенно стекло; использовать открытый огонь только в специально отведенных местах.