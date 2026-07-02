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Королев: новую пожарную технику закупили в Верхневолжье - РИА Новости, 02.07.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:38 02.07.2026
Королев: новую пожарную технику закупили в Верхневолжье

Королев: новую партию пожарной техники закупили в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Парк пожарной техники в Тверской области пополнится новой партией, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
В регионе закупили пожарные автоцистерны, автомобили УАЗ, технику для создания противопожарных полос, современные видеокамеры.
"Это наши реальные инструменты, которые помогают быстрее замечать угрозу и не давать огню ни шанса", – написал в посте на платформе "Макс" Королев.
Он напомнил, что сейчас идет самый пик пожароопасного периода. В Тверской области леса занимают около 60% территории, поэтому для властей приоритетной задачей является предотвращение пожаров.
"В пожароопасный период в круглосуточном режиме ведем мониторинг обстановки. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, видеонаблюдение, которое обеспечивают более 150 видеокамер, мониторинг с помощью беспилотных авиационных систем", – подчеркнул глава региона.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что для более качественного и четкого наблюдения за лесными массивами закуплены 15 новых современных камер. До конца года они будут интегрированы в систему дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель".
Королев поблагодарил сотрудников ведомств, задействованных в профилактике, обнаружении и тушении возгораний, за слаженную и ответственную работу.
"Именно благодаря вам за последние несколько лет число лесных пожаров сократилось в разы. Наша главная задача – сохранить и усилить эту позитивную динамику", – сказал руководитель региона.
Королев также напомнил о правилах, соблюдение которых поможет предотвратить возгорания: не разводить костры в лесу, на торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев; не бросать непотушенные спички и окурки; не оставлять в лесу мусор, особенно стекло; использовать открытый огонь только в специально отведенных местах.
Работа ведется по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", напомнили в пресс-службе облправительства.
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Тверская областьВиталий КоролевТверьТехникапожарная безопасность
 
 
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