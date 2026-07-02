Хонда предложил свою кандидатуру на пост тренера сборной Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кейсуке Хонда заявил, что готов возглавить сборную Японии, и попросил Японскую футбольную ассоциацию (JFA) дать ему годичный контракт.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда заявил, что готов возглавить сборную Японии, и попросил Японскую футбольную ассоциацию (JFA) дать ему годичный контракт.
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"Я понимаю, что будут разные мнения, но я выскажусь. Видел новость, что Мориясу предложили продление контракта на один год. Если это просто временное предложение, пока не найден следующий кандидат на пост тренера, то дайте мне попробовать себя в течение одного года. Если мы проиграем на Кубке Азии, можете уволить меня без всяких разговоров. Готов принять этот вызов", - написал Хонда на своей странице в соцсети Х.
Хонде 40 лет. В его активе 37 голов в 98 матчах за сборную Японии. С 2010 по 2014 год он выступал в составе московского ЦСКА, вместе с которым дважды становился чемпионом России (2013, 2014), дважды выигрывал Кубок страны (2011, 2013) и один раз - Суперкубок России.
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