Хонда предложил свою кандидатуру на пост тренера сборной Японии

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"Я понимаю, что будут разные мнения, но я выскажусь. Видел новость, что Мориясу предложили продление контракта на один год. Если это просто временное предложение, пока не найден следующий кандидат на пост тренера, то дайте мне попробовать себя в течение одного года. Если мы проиграем на Кубке Азии, можете уволить меня без всяких разговоров. Готов принять этот вызов", - написал Хонда на своей странице в соцсети Х.