Рейтинг@Mail.ru
Хонда предложил свою кандидатуру на пост тренера сборной Японии - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:46 02.07.2026
Хонда предложил свою кандидатуру на пост тренера сборной Японии

Экс-футболист ЦСКА Хонда заявил, что готов возглавить сборную Японии

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкФутболист Кейсуке Хонда
Футболист Кейсуке Хонда - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Футболист Кейсуке Хонда. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кейсуке Хонда заявил, что готов возглавить сборную Японии, и попросил Японскую футбольную ассоциацию (JFA) дать ему годичный контракт.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда заявил, что готов возглавить сборную Японии, и попросил Японскую футбольную ассоциацию (JFA) дать ему годичный контракт.
В понедельник сборная Японии со счетом 1:2 проиграла команде Бразилии в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Японской сборной с 2018 года руководит Хадзимэ Мориясу.
«

"Я понимаю, что будут разные мнения, но я выскажусь. Видел новость, что Мориясу предложили продление контракта на один год. Если это просто временное предложение, пока не найден следующий кандидат на пост тренера, то дайте мне попробовать себя в течение одного года. Если мы проиграем на Кубке Азии, можете уволить меня без всяких разговоров. Готов принять этот вызов", - написал Хонда на своей странице в соцсети Х.

Хонде 40 лет. В его активе 37 голов в 98 матчах за сборную Японии. С 2010 по 2014 год он выступал в составе московского ЦСКА, вместе с которым дважды становился чемпионом России (2013, 2014), дважды выигрывал Кубок страны (2011, 2013) и один раз - Суперкубок России.
Кэйсукэ Хонда - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Хонда в 40 лет перешел в клуб чемпионата Сингапура
10 апреля, 11:26
 
ФутболСпортЯпонияРоссияБразилия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала