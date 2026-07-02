Рейтинг@Mail.ru
Защитник Джон Карлсон подписал контракт с "Тампой" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:00 02.07.2026
Защитник Джон Карлсон подписал контракт с "Тампой"

Обладатель Кубка Стэнли Джон Карлсон подписал контракт с "Тампой"

© Фото : Сайт НХЛДжон Карлсон
Джон Карлсон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Джон Карлсон. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник Джон Карлсон подписал контракт с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
  • Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два года, средняя годовая зарплата составит 8,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский защитник Джон Карлсон подписал контракт с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два года, средняя годовая зарплата составит 8,5 миллиона долларов.
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Грицюк продлил контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
30 июня, 22:29
В субботу "Анахайм Дакс" обменял права на переговоры с защитником в "Каролину Харрикейнз", однако действующему обладателю Кубка Стэнли не удалось договориться с ним о контракте.
Карлсон был выбран "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 27-м номером и дебютировал в лиге в 2009 году. Вместе со "столичными" американец стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В марте 2026 года игрок перешел в "Анахайм". В прошедшем сезоне Карлсон провел 71 матч регулярного чемпионата и набрал 60 очков (14 голов + 46 передач).
Максим Шабанов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Шабанов не получил квалификационное предложение от клуба НХЛ
30 июня, 01:36
 
ХоккейДжон КарлсонТампа-Бэй ЛайтнингКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Анахайм ДаксСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала