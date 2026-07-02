Защитник Джон Карлсон подписал контракт с "Тампой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Джон Карлсон подписал контракт с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два года, средняя годовая зарплата составит 8,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский защитник Джон Карлсон подписал контракт с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два года, средняя годовая зарплата составит 8,5 миллиона долларов.
Грицюк продлил контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
30 июня, 22:29
В субботу "Анахайм Дакс" обменял права на переговоры с защитником в "Каролину Харрикейнз", однако действующему обладателю Кубка Стэнли не удалось договориться с ним о контракте.
Карлсон был выбран "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 27-м номером и дебютировал в лиге в 2009 году. Вместе со "столичными" американец стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В марте 2026 года игрок перешел в "Анахайм". В прошедшем сезоне Карлсон провел 71 матч регулярного чемпионата и набрал 60 очков (14 голов + 46 передач).