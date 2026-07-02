Защитник Джон Карлсон подписал контракт с "Тампой"

Карлсон был выбран "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 27-м номером и дебютировал в лиге в 2009 году. Вместе со "столичными" американец стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В марте 2026 года игрок перешел в "Анахайм". В прошедшем сезоне Карлсон провел 71 матч регулярного чемпионата и набрал 60 очков (14 голов + 46 передач).