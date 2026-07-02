Российского хоккеиста Мухамадуллина обменяли из "Сан-Хосе" в "Эдмонтон"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский защитник Шакир Мухамадуллин перешел в «Эдмонтон Ойлерз» из «Сан-Хосе Шаркс» в результате обмена.
- Вместе с Мухамадуллиным «Ойлерз» получил защитника Зака Шарпа, а «Сан-Хосе» взамен получил защитника Дарнелла Нерса.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский защитник Шакир Мухамадуллин стал игроком "Эдмонтон Ойлерз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Переход произошел в результате обмена с "Сан-Хосе Шаркс". Вместе с Мухамадуллиным состав "Ойлерз" пополнил защитник Зак Шарп, а "Сан-Хосе" получил взамен защитника Дарнелла Нёрса.
Мухамадуллину 24 года, он является воспитанником системы уфимского "Салавата Юлаева". В НХЛ он провел 83 матча в регулярных чемпионатах и набрал 22 очка (7 голов + 15 передач).