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Российского хоккеиста Мухамадуллина обменяли из "Сан-Хосе" в "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:12 02.07.2026
Российского хоккеиста Мухамадуллина обменяли из "Сан-Хосе" в "Эдмонтон"

Российский защитник Шакир Мухамадуллин стал игроком "Эдмонтон Ойлерз"

© Фото : twitter.com/sanjosesharksХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Шакир Мухамадуллин
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Шакир Мухамадуллин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : twitter.com/sanjosesharks
Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Шакир Мухамадуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский защитник Шакир Мухамадуллин перешел в «Эдмонтон Ойлерз» из «Сан-Хосе Шаркс» в результате обмена.
  • Вместе с Мухамадуллиным «Ойлерз» получил защитника Зака Шарпа, а «Сан-Хосе» взамен получил защитника Дарнелла Нерса.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский защитник Шакир Мухамадуллин стал игроком "Эдмонтон Ойлерз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Переход произошел в результате обмена с "Сан-Хосе Шаркс". Вместе с Мухамадуллиным состав "Ойлерз" пополнил защитник Зак Шарп, а "Сан-Хосе" получил взамен защитника Дарнелла Нёрса.
Мухамадуллину 24 года, он является воспитанником системы уфимского "Салавата Юлаева". В НХЛ он провел 83 матча в регулярных чемпионатах и набрал 22 очка (7 голов + 15 передач).
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1 марта, 02:45
 
ХоккейСпортШакир МухамадуллинЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Сан-Хосе ШарксДарнелл Нёрс
 
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