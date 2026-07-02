Минниханов и Цивилева посетили офис филиала "Защитников Отечества" в Казани

КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетили новый офис татарстанского филиала фонда, разместившийся в отреставрированном и специально оборудованном здании, сообщает пресс-служба главы республики.

Здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1889 году как Александринский детский приют. В советское время здесь располагался Дом ученых. Решением главы Татарстана объект передали фонду "Защитники Отечества". Менее чем за полгода его отремонтировали и привели в порядок. В старинном здании открыли потолок и обнажили историческую кладку из красного кирпича, восстановили дубовые перила и кованые лестницы. В здании установили пандусы и лифт для удобства маломобильных посетителей.

"Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетили в Казани новый офис татарстанского филиала фонда "Защитники Отечества" (улица Бутлерова, 30)", - говорится в сообщении.

После переезда в новое здание площадь офиса филиала выросла почти в четыре раза. На входе располагается зона ресепшена, где посетителей регистрируют и приглашают в определенный сектор в зависимости от запроса. На первом этаже расположены два самых больших помещения, где работают социальные координаторы, для них создано 20 рабочих мест. В одном помещении с социальными координаторами ведут прием сотрудники центра материальных выплат, социального фонда и МФЦ. В общей сложности в Татарстане сегодня работают 119 социальных координаторов. Татарстанский филиал является одним из самых больших в России.

На первом этаже также расположен кабинет психологической помощи. В офисе предусмотрен отдельный кабинет, где будут проводить личные приемы прокурор республики, министр труда, занятости и социальной защиты, уполномоченный по правам человека и другие специалисты. Для жителей районов Татарстана здесь будет организована видеоконференцсвязь, чтобы проводить прием дистанционно.

Отдельный блок предусмотрен для тех, кому необходима помощь с выбором и получением протезов - для них здесь будет проводиться диагностика и мероприятия по адаптации.

На втором этаже расположен актовый зал на 100 мест. В учебной зоне будут проводить тренинги и семинары не только для ветеранов, но и для сотрудников фонда. Планируется, что сюда также будут приглашать школьников на уроки мужества. Рядом расположена "Тихая гостиная", где проходят еженедельные встречи с представителями мусульманского и православного духовенства. В соседнем помещении оборудована полноценная кухня.