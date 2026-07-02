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Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
13:49 02.07.2026 (обновлено: 13:50 02.07.2026)
Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру

Санти Касорла завершил карьеру в возрасте 41 года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСанти Касорла
Санти Касорла - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский полузащитник Санти Касорла объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года.
  • Последним клубом Касорлы стал "Овьедо", за который он выступал с лета 2023 года и в котором провел 28 матчей в качестве капитана.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двукратный победитель чемпионата Европы по футболу испанский полузащитник Санти Касорла объявил в соцсети X о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года.
Последним клубом Касорлы стал "Овьедо", за который он выступал с лета 2023 года и воспитанником которого является. В минувшем сезоне полузащитник провел за команду 28 матчей в качестве капитана.
Касорла также представлял испанские "Вильярреал" и "Малагу", английский "Арсенал" и катарский "Аль-Садд". Вместе с "канонирами" испанец выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка Англии, а с "Вильярреалом" завоевал Кубок Интертото в 2004 году. Также на его счету 15 голов в 81 матче за сборную Испании, в составе которой полузащитник выиграл два чемпионата Европы - в 2008 и 2012 годах.
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