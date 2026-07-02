Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский полузащитник Санти Касорла объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года.
- Последним клубом Касорлы стал "Овьедо", за который он выступал с лета 2023 года и в котором провел 28 матчей в качестве капитана.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двукратный победитель чемпионата Европы по футболу испанский полузащитник Санти Касорла объявил в соцсети X о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года.
Последним клубом Касорлы стал "Овьедо", за который он выступал с лета 2023 года и воспитанником которого является. В минувшем сезоне полузащитник провел за команду 28 матчей в качестве капитана.
Касорла также представлял испанские "Вильярреал" и "Малагу", английский "Арсенал" и катарский "Аль-Садд". Вместе с "канонирами" испанец выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка Англии, а с "Вильярреалом" завоевал Кубок Интертото в 2004 году. Также на его счету 15 голов в 81 матче за сборную Испании, в составе которой полузащитник выиграл два чемпионата Европы - в 2008 и 2012 годах.