Кафельников оценил старт Медведева на Уимблдоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Марина Чилича в первом круге Уимблдона со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
- Во втором круге Медведев выиграл у испанца Даниэля Мериды со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
- Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что уровень готовности Медведева можно будет оценить после матчей с более сильными соперниками.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Российский теннисист Даниил Медведев в стартовых раундах Уимблдона обыграл соперников ниже классом, уровень его готовности можно будет оценить после матчей с оппонентами более высокого уровня, заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.
Посеянный восьмым Медведев на старте победил хорвата Марина Чилича (6:1, 6:2, 6:4), а во втором круге выиграл у испанца Даниэля Мериды (3:6, 6:3, 7:5, 6:2). На третьей стадии соревнований соперником россиянина станет победитель встречи Брэндон Накашима (США) - Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона
1 июля, 22:47
"Даниил Медведев пока стандартно выигрывает те матчи, которые и должен выигрывать. Соперники у него были еще не сильные, и он побеждает на классе. У него есть уровень, ниже которого он не опускается. Как только Медведев встретится с оппонентом более высокого уровня, тогда и будет интересно посмотреть, в какой форме он сейчас находится", - сказал Кафельников.
В прошлом сезоне Медведев проиграл на старте Уимблдона, его наивысшим достижением на турнире Большого шлема в Лондоне является выход в полуфинал (2023, 2024).
Джокович вышел в третий круг Уимблдона
1 июля, 23:34