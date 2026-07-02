Кафельников оценил старт Медведева на Уимблдоне

"Даниил Медведев пока стандартно выигрывает те матчи, которые и должен выигрывать. Соперники у него были еще не сильные, и он побеждает на классе. У него есть уровень, ниже которого он не опускается. Как только Медведев встретится с оппонентом более высокого уровня, тогда и будет интересно посмотреть, в какой форме он сейчас находится", - сказал Кафельников.