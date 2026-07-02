Кафельников: Мирре Андреевой перед Уимблдоном не хватило практики на траве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева потерпела поражение во втором круге Уимблдонского турнира.
- Россиянка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 5:7, 4:6.
- По мнению Евгения Кафельникова, поражение может быть связано с недостаточной игровой практикой Андреевой на травяных кортах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Неожиданное поражение лидера российского тенниса Мирры Андреевой во втором круге Уимблдонского турнира может быть связано с тем, что спортсменке не хватило необходимой игровой практики на травяных кортах, заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.
Россиянка в среду уступила со счетом 6:4, 5:7, 4:6 чешке Барборе Крейчиковой, которая идет 38-й в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под аналогичным номером.
"Поражение Мирры Андреевой, наверное, стало неожиданным для многих специалистов и болельщиков. Возможно, оно связано с тем, что у нее не было достаточной игровой практики перед Уимблдоном и она не была в полной мере готова к травяному сезону. Я не знаю, как это может сказаться на ее нервном состоянии, но рядом с ней ведь есть и личный тренер, и психолог", - сказал Кафельников.
Андреевой 19 лет, в начале июня спортсменка в Париже стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В прошлом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала Уимблдона.