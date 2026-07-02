Кафельников: Мирре Андреевой перед Уимблдоном не хватило практики на траве

"Поражение Мирры Андреевой, наверное, стало неожиданным для многих специалистов и болельщиков. Возможно, оно связано с тем, что у нее не было достаточной игровой практики перед Уимблдоном и она не была в полной мере готова к травяному сезону. Я не знаю, как это может сказаться на ее нервном состоянии, но рядом с ней ведь есть и личный тренер, и психолог", - сказал Кафельников.