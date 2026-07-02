Бывший вратарь ЦСКА и "Филадельфии" Федотов перешел в "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь Иван Федотов стал хоккеистом московского "Спартака".
- Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на два года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский вратарь Иван Федотов стал хоккеистом московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на два года.
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Федотову 29 лет. На драфте НХЛ 2015 года россиянин был выбран "Филадельфией Флайерз" в седьмом раунде под общим 188-м номером. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с "Филадельфией", но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. После ее завершения голкипер заключил двухлетнее соглашение со столичным клубом и провел сезон-2023/24 в составе ЦСКА, после чего перебрался в НХЛ. В сентябре он был обменян в "Коламбус Блю Джекетс", а концовку сезона провел в "АХЛ".
Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за челябинский "Трактор", уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик".
В 2022 году Федотов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине со сборной России и стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.