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Бывший вратарь ЦСКА и "Филадельфии" Федотов перешел в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:03 02.07.2026
Бывший вратарь ЦСКА и "Филадельфии" Федотов перешел в "Спартак"

"Спартак" объявил о переходе вратаря Ивана Федотова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Федотов
Иван Федотов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Иван Федотов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь Иван Федотов стал хоккеистом московского "Спартака".
  • Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на два года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский вратарь Иван Федотов стал хоккеистом московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на два года.
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Морозов покинул "Спартак"
1 июля, 13:12
В мае журналист Аарон Портцлайн в соцсети X сообщил, что Федотов покинул расположение клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Кливленд Монстерс" из-за травмы и вернулся в Россию.
Федотову 29 лет. На драфте НХЛ 2015 года россиянин был выбран "Филадельфией Флайерз" в седьмом раунде под общим 188-м номером. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с "Филадельфией", но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. После ее завершения голкипер заключил двухлетнее соглашение со столичным клубом и провел сезон-2023/24 в составе ЦСКА, после чего перебрался в НХЛ. В сентябре он был обменян в "Коламбус Блю Джекетс", а концовку сезона провел в "АХЛ".
Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за челябинский "Трактор", уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик".
В 2022 году Федотов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине со сборной России и стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.
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ХоккейСпортРоссияПекинИван ФедотовФиладельфия ФлайерзКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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