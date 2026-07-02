Бывший вратарь ЦСКА и "Филадельфии" Федотов перешел в "Спартак"

Федотову 29 лет. На драфте НХЛ 2015 года россиянин был выбран "Филадельфией Флайерз" в седьмом раунде под общим 188-м номером. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с "Филадельфией", но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. После ее завершения голкипер заключил двухлетнее соглашение со столичным клубом и провел сезон-2023/24 в составе ЦСКА, после чего перебрался в НХЛ. В сентябре он был обменян в "Коламбус Блю Джекетс", а концовку сезона провел в "АХЛ".