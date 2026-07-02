Исследование: самокаты превращаются в часть транспортной системы

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) превращаются из сезонного развлечения в полноценный элемент городской транспортной системы, данные следуют из исследования, проведенного Центром исследований "Умного города" и Институтом экономики транспорта и транспортной политики (ИЭТиТП) НИУ ВШЭ, сообщает пресс-служба вуза.

Исследование прошло в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Эксперты изучили влияние особенностей городской среды, плотности застройки и развития общественного транспорта на выбор способа поездки, определили место СИМ место среди других способов передвижения.

Так, после ухода некоторых международных операторов, микромобильность перешла в разряд экстенсивного роста. Увеличивается число поездок и пользователей, прорабатывается институциональная среда, усиливается интеграция с общественным транспортом. В то же время отрасль аренды переходит к этапу качественных изменений: стандартизации, настройке операционных моделей и развитию инфраструктуры. Это показывает превращение средств индивидуальной мобильности в полноценную часть городской транспортной системы, отмечают специалисты.

Данные демонстрируют, что СИМ занимает устойчивую собственную нишу в городской транспортной системе, дополняя существующие виды транспорта – прежде всего на коротких дистанциях до 5 километров. До 85–90% поездок на самокатах – это перемещения от точки А до точки Б, включая поездки на работу, учебу или домой.

"По нашей оценке, роль СИМ эволюционирует от точечного сервиса к элементу экосистемы городской мобильности, где электросамокаты выступают как массовый и развитый формат с точки зрения операционной модели. Дальнейшее развитие кикшеринга связано с интеграцией СИМ в мультимодальные транспортные цепочки, развитием инфраструктуры и пересадочных узлов, использованием data-driven подходов и включением средств микромобильности в проекты по развитию территорий", – приводит пресс-служба слова директора Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константина Трофименко.

Он отметил, что в отдаленной перспективе можно говорить о прогрессе новых типов застройки, которая будет ориентирована на использование СИМ как основного вида транспорта.