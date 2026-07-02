Рейтинг@Mail.ru
Исследование: самокаты превращаются в часть транспортной системы - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 02.07.2026
Исследование: самокаты превращаются в часть транспортной системы

Исследование: электросамокаты трансформируются в часть транспортной системы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина едет на электросамокате в Москве
Мужчина едет на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина едет на электросамокате в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) превращаются из сезонного развлечения в полноценный элемент городской транспортной системы, данные следуют из исследования, проведенного Центром исследований "Умного города" и Институтом экономики транспорта и транспортной политики (ИЭТиТП) НИУ ВШЭ, сообщает пресс-служба вуза.
Исследование прошло в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Эксперты изучили влияние особенностей городской среды, плотности застройки и развития общественного транспорта на выбор способа поездки, определили место СИМ место среди других способов передвижения.
Так, после ухода некоторых международных операторов, микромобильность перешла в разряд экстенсивного роста. Увеличивается число поездок и пользователей, прорабатывается институциональная среда, усиливается интеграция с общественным транспортом. В то же время отрасль аренды переходит к этапу качественных изменений: стандартизации, настройке операционных моделей и развитию инфраструктуры. Это показывает превращение средств индивидуальной мобильности в полноценную часть городской транспортной системы, отмечают специалисты.
Данные демонстрируют, что СИМ занимает устойчивую собственную нишу в городской транспортной системе, дополняя существующие виды транспорта – прежде всего на коротких дистанциях до 5 километров. До 85–90% поездок на самокатах – это перемещения от точки А до точки Б, включая поездки на работу, учебу или домой.
"По нашей оценке, роль СИМ эволюционирует от точечного сервиса к элементу экосистемы городской мобильности, где электросамокаты выступают как массовый и развитый формат с точки зрения операционной модели. Дальнейшее развитие кикшеринга связано с интеграцией СИМ в мультимодальные транспортные цепочки, развитием инфраструктуры и пересадочных узлов, использованием data-driven подходов и включением средств микромобильности в проекты по развитию территорий", – приводит пресс-служба слова директора Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константина Трофименко.
Он отметил, что в отдаленной перспективе можно говорить о прогрессе новых типов застройки, которая будет ориентирована на использование СИМ как основного вида транспорта.
"СИМ становятся значимым элементом транспортной системы, особенно в контексте развития новых районов и повышения доступности городской среды", – подчеркнул Трофименко.
 
МоскваСанкт-ПетербургЕкатеринбургСамокатыэлектросамокатТранспортОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала