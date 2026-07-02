В Воронежской области вновь объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области было объявлено о ракетной опасности, которая длилась с 15:01 до 15:35 мск.
- Губернатор Александр Гусев повторно предупредил о ракетной опасности в регионе в 15:47 мск.
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев второй раз предупредил о ракетной опасности.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 15.01 мск. Она длилась 34 минуты, её отменили в 15.35 мск. Повторно сигнал запустили в 15.47 мск.
"Внимание, в регионе вновь объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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