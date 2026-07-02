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Фигуристке Горбачевой разрешили приступить к полноценным тренировкам - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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19:31 02.07.2026
Фигуристке Горбачевой разрешили приступить к полноценным тренировкам

Врачи разрешили фигуристке Горбачевой приступить к полноценным тренировкам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлина Горбачева
Алина Горбачева - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Алина Горбачева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Горбачева получила разрешение врачей на полноценное возвращение к тренировкам после успешной операции на колене в Германии.
  • Фигуристка надеется, что восстановление будет продолжаться такими же темпами и она сможет вернуться к тройным и четверным прыжкам.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила у себя в Telegram-канале о том, что врачи разрешили ей приступить к полноценным тренировкам.
В январе Горбачева успешно перенесла операцию на колене в Германии. В том же месяце она сообщила, что восстановление займет от 6 до 10 месяцев. В мае спортсменка рассказала, что ей разрешили тренировки на льду.
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"Сегодня в Германии я успешно прошла все четыре теста из четырех и наконец получила разрешение на полноценное возвращение к тренировкам. Это огромный шаг вперед и важнейший этап моего восстановления", - написала Горбачева.
"Я очень надеюсь, что восстановление продолжит идти такими же темпами и совсем скоро смогу вернуться к тройным и четверным прыжкам. А дальше - бороться, побеждать и делать все возможное ради самых высоких результатов", - добавила спортсменка.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.
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