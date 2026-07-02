Фигуристке Горбачевой разрешили приступить к полноценным тренировкам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Горбачева получила разрешение врачей на полноценное возвращение к тренировкам после успешной операции на колене в Германии.
- Фигуристка надеется, что восстановление будет продолжаться такими же темпами и она сможет вернуться к тройным и четверным прыжкам.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила у себя в Telegram-канале о том, что врачи разрешили ей приступить к полноценным тренировкам.
"Сегодня в Германии я успешно прошла все четыре теста из четырех и наконец получила разрешение на полноценное возвращение к тренировкам. Это огромный шаг вперед и важнейший этап моего восстановления", - написала Горбачева.
"Я очень надеюсь, что восстановление продолжит идти такими же темпами и совсем скоро смогу вернуться к тройным и четверным прыжкам. А дальше - бороться, побеждать и делать все возможное ради самых высоких результатов", - добавила спортсменка.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.