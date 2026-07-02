Гассиева признали полноценным чемпионом мира по версии WBA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мурат Гассиев признан полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.
- 11 июля Гассиев встретится с олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира — 2015 Тони Йока в главном бою турнира IBA.PRO 19 в Москве.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев признан полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе после того, как украинец Александр Усик объявил о решении оставить титульные пояса, сообщается на сайте Федерации бокса России.
В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира Усик заявил об отказе от чемпионских титулов.
Гассиев 11 июля встретится с олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира - 2015 Тони Йока в главном бою турнира IBA.PRO 19, который пройдет в Москве. На счету француза 15 побед при трех поражениях на профессиональном ринге.
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях.
Экс-чемпион мира по боксу Фьюри проведет в Таиланде
30 июня, 22:28