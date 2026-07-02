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Гассиева признали полноценным чемпионом мира по версии WBA - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Единоборства
 
14:37 02.07.2026
Гассиева признали полноценным чемпионом мира по версии WBA

Российский боксер Гассиев признан полноценным чемпионом мира по версии WBA

© IBAМурат Гассиев
Мурат Гассиев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© IBA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурат Гассиев признан полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.
  • 11 июля Гассиев встретится с олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира — 2015 Тони Йока в главном бою турнира IBA.PRO 19 в Москве.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев признан полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе после того, как украинец Александр Усик объявил о решении оставить титульные пояса, сообщается на сайте Федерации бокса России.
В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира Усик заявил об отказе от чемпионских титулов.
Гассиев 11 июля встретится с олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира - 2015 Тони Йока в главном бою турнира IBA.PRO 19, который пройдет в Москве. На счету француза 15 побед при трех поражениях на профессиональном ринге.
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях.
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