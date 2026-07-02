Гассиева признали полноценным чемпионом мира по версии WBA

Краткий пересказ от РИА ИИ Мурат Гассиев признан полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

11 июля Гассиев встретится с олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира — 2015 Тони Йока в главном бою турнира IBA.PRO 19 в Москве.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев признан полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе после того, как украинец Александр Усик объявил о решении оставить титульные пояса, сообщается на сайте Федерации бокса России.

В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира Усик заявил об отказе от чемпионских титулов.

Гассиев 11 июля встретится с олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира - 2015 Тони Йока в главном бою турнира IBA.PRO 19, который пройдет в Москве. На счету француза 15 побед при трех поражениях на профессиональном ринге.