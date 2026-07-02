Андерсон перешел в "Манчестер Сити"

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма самого трансфера составила 135 млн евро, контракт рассчитан на пять лет с опцией продления еще на сезон. Это самый дорогой трансфер полузащитника в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Общий рекорд лиги принадлежит шведскому форварду Александеру Исаку, который перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 145 млн евро в сентябре 2025 года.