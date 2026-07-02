Андерсон перешел в "Манчестер Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Англии Эллиот Андерсон перешел из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» за 135 млн евро.
- Контракт с игроком рассчитан на пять лет с опцией продления еще на сезон, а сумма трансфера стала рекордной для полузащитников в истории Английской премьер-лиги.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Эллиот Андерсон перешел из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити", сообщается на сайте "горожан".
Клубы официально договорились о трансфере 23-летнего игрока, который сейчас находится в расположении национальной команды на чемпионате мира. Он прошел медобследование в Канзасе.
По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма самого трансфера составила 135 млн евро, контракт рассчитан на пять лет с опцией продления еще на сезон. Это самый дорогой трансфер полузащитника в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Общий рекорд лиги принадлежит шведскому форварду Александеру Исаку, который перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 145 млн евро в сентябре 2025 года.
Андерсону 23 года, в минувшем сезоне он провел 50 матчей за "Ноттингем Форест" и забил четыре мяча. Также на его счету 11 встреч за сборную Англии. Андерсон принял во всех четырех матчах англичан на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.