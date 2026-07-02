Экс-футболист сборной России Швец завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ Антон Швец принял решение завершить карьеру в 33-летнем возрасте из-за череды травм.

Последним клубом полузащитника стал «Рубин», за который он провел два матча.

Череда травм не позволила игроку продолжить выступления на профессиональном уровне.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник грозненского "Ахмата" и сборной России Антон Швец принял решение завершить карьеру в 33-летнем возрасте из-за череды травм, сообщается в Бывший полузащитник грозненского "Ахмата" и сборной России Антон Швец принял решение завершить карьеру в 33-летнем возрасте из-за череды травм, сообщается в Telegram-канале казанского "Рубина".

Последним клубом Швеца стал " Рубин ", к которому он присоединился в сентябре 2025 года на правах свободного агента. В том же месяце в игре девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона" (2:2) он получил повреждение сухожилия, а в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена. Полузащитник провел за клуб два матча. В июне контракт футболиста с клубом истек.

Как подчеркивается в заявлении, после шестимесячного восстановления Швец вернулся к тренировкам с командой весной, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие. Казанский клуб предложил помощь в реабилитации, несмотря на истекший контракт. Уточняется, что повторная операция и длительная восстановительная программа не давали гарантий, что игрок сможет продолжить выступления на профессиональном уровне.

"Благодарен руководству, тренерскому штабу, партнерам по команде, всему персоналу "Рубина". Даже несмотря на травмы, перед летними сборами главный тренер Франк Артига дал мне надежду на возвращение и поддержал, он готов был дать мне шанс, но, повторюсь, травмы помешали мне вернуться на поле. Поэтому я принял непростое решение завершить профессиональную карьеру, так как череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что после долгого процесса восстановления и операций я смогу играть в футбол без последствий для здоровья", - заявил Швец.