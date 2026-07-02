Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник испанского футбольного клуба «Вильярреал» и сборной Сенегала Пап Гейе заявил, что не намерен выступать за национальную команду, пока ее возглавляет нынешний тренерский штаб.

Сборная Сенегала проиграла команде Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:3.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник испанского футбольного клуба "Вильярреал" и сборной Сенегала Пап Гейе заявил, что не намерен выступать за национальную команду, пока ее возглавляет нынешний тренерский штаб.

В среду сборная Сенегала проиграла команде Бельгии в дополнительное время в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:3. До 86-й минуты сенегальцы вели 2:0. Главным тренером африканской команды является Пап Тьяв.

"Сегодня я объявляю, что пока сборной руководит этот тренерский штаб, я делаю паузу в выступлениях за национальную команду", - написал Гейе в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), пожелав сборной успехов.

Гейе провел на чемпионате мира четыре матча и записал на свой счет два гола и результативную передачу. Полузащитник на турнире ни разу не отыграл матч целиком.