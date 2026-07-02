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Футболист Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешних тренерах - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
09:02 02.07.2026
Футболист Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешних тренерах

Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешнем тренерском штабе

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПап Гейе празднует забитый мяч во время матча чемпионата мира Сенегал - Ирак
Пап Гейе празднует забитый мяч во время матча чемпионата мира Сенегал - Ирак - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Пап Гейе празднует забитый мяч во время матча чемпионата мира Сенегал - Ирак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник испанского футбольного клуба «Вильярреал» и сборной Сенегала Пап Гейе заявил, что не намерен выступать за национальную команду, пока ее возглавляет нынешний тренерский штаб.
  • Сборная Сенегала проиграла команде Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:3.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник испанского футбольного клуба "Вильярреал" и сборной Сенегала Пап Гейе заявил, что не намерен выступать за национальную команду, пока ее возглавляет нынешний тренерский штаб.
В среду сборная Сенегала проиграла команде Бельгии в дополнительное время в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:3. До 86-й минуты сенегальцы вели 2:0. Главным тренером африканской команды является Пап Тьяв.
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"Сегодня я объявляю, что пока сборной руководит этот тренерский штаб, я делаю паузу в выступлениях за национальную команду", - написал Гейе в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), пожелав сборной успехов.
Гейе провел на чемпионате мира четыре матча и записал на свой счет два гола и результативную передачу. Полузащитник на турнире ни разу не отыграл матч целиком.
Тьяву 45 лет, он возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В январе 2026-го сборная Сенегала под его руководством первоначально обыграла команду Марокко в финале Кубка африканских наций. В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, после чего апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) засчитал команде техническое поражение со счетом 0:3. Федерация футбола Сенегала (FSF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Тьяв был отстранен на пять матчей турниров под эгидой CAF за то, что увел команду с поля.
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ФутболСпортСенегалБельгияПап ГейеВильярреалСпортивный арбитражный суд (CAS)CAFЧМ по футболу 2026
 
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