Определилась пятая пара 1/8 финала плей‑офф чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
- В следующей стадии сборная США встретится с командой Бельгии 6 июля в Сиэтле.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Стала известна пятая пара 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В среду сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. В следующей стадии американцы встретятся с бельгийцами, которые в дополнительное время одержали волевую победу над сборной Сенегала - 3:2. Встреча между командами США и Бельгии пройдет 6 июля в Сиэтле.
Ранее стало известно, что в матчах 1/8 финала турнира встретятся Парагвай - Франция, Канада - Марокко, Бразилия - Норвегия и Мексика - Англия.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.