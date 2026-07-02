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Определилась пятая пара 1/8 финала плей‑офф чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
07:34 02.07.2026
Определилась пятая пара 1/8 финала плей‑офф чемпионата мира по футболу

В 1/8 финала плей‑офф ЧМ по футболу сборная США встретится с бельгийцами

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
  • В следующей стадии сборная США встретится с командой Бельгии 6 июля в Сиэтле.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Стала известна пятая пара 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В среду сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. В следующей стадии американцы встретятся с бельгийцами, которые в дополнительное время одержали волевую победу над сборной Сенегала - 3:2. Встреча между командами США и Бельгии пройдет 6 июля в Сиэтле.
Тибо Куртуа и Юри Тилеманс - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Великий камбек на ЧМ-2026! Бельгия отыгралась с 0:2 и выгрызла победу
Вчера, 02:13
Ранее стало известно, что в матчах 1/8 финала турнира встретятся Парагвай - Франция, Канада - Марокко, Бразилия - Норвегия и Мексика - Англия.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Сборная США - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Сборная США по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в матче 1/16 финала ЧМ
Вчера, 05:09
 
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