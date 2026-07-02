Несколько человек выбежали на поле во время игры Бельгии и Сенегала

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Как минимум три человека выбежали на поле во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Сенегала, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

На 30-й минуте игра была приостановлена из-за того, что некто выбежал на поле, следует из трансляции.

На распространившихся в соцсетях кадрах с места события видно, что нарушителей было как минимум трое. Около десятка стюардов выбежали на поле, чтобы вывести их за пределы игровой зоны. Матч был прерван на несколько минут: стюарды, некоторые из которых поскальзывались на мокрой траве, пытались догнать убегавших от них людей.