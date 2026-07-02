Несколько человек выбежали на поле во время игры Бельгии и Сенегала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Сенегала на поле выбежали минимум три человека.
- Матч между сборными Бельгии и Сенегала в рамках 1/16 финала ЧМ 2026 года проходил на стадионе «Люмен Филд» в городе Сиэтл, США, и был приостановлен на 30-й минуте из-за выбежавших на поле людей.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Как минимум три человека выбежали на поле во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Сенегала, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
01 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
86’ • Ромелу Лукаку
89’ • Юри Тилеманс
120’ • Юри Тилеманс
24’ • Абиб Диарра
51’ • Исмаила Сарр
На 30-й минуте игра была приостановлена из-за того, что некто выбежал на поле, следует из трансляции.
На распространившихся в соцсетях кадрах с места события видно, что нарушителей было как минимум трое. Около десятка стюардов выбежали на поле, чтобы вывести их за пределы игровой зоны. Матч был прерван на несколько минут: стюарды, некоторые из которых поскальзывались на мокрой траве, пытались догнать убегавших от них людей.
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