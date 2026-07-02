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Бельгийца Юри Тилеманса признали лучшим игроком матча с сенегальцами - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
02:02 02.07.2026
Бельгийца Юри Тилеманса признали лучшим игроком матча с сенегальцами

Сделавшего дубль Тилеманса признали лучшим игроком матча ЧМ с сенегальцами

© REUTERS / BLAKE DAHLINЮри Тилеманс
Юри Тилеманс - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / BLAKE DAHLIN
Юри Тилеманс
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала.
  • Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу бельгийцев, уступавших по ходу встречи в два мяча.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу бельгийцев, уступавших по ходу встречи в два мяча. Тилеманс, который является капитаном команды, сравнял счет ударом головой на 89-й минуте и помог перевести матч в дополнительное время, где отличился с пенальти на пятой компенсированной ко второму экстра-тайму минуте.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Бельгия
3 : 2
Сенегал
86‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
89‎’‎ • Юри Тилеманс
(Леандро Троссард)
120‎’‎ • Юри Тилеманс
24‎’‎ • Абиб Диарра
51‎’‎ • Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Тилемансу 29 лет, он представляет английскую "Астон Виллу", с которой выиграл в прошедшем сезоне Лигу Европы. Теперь на его счету 15 голов в 89 матчах за сборную Бельгии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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