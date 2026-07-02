Бельгийца Юри Тилеманса признали лучшим игроком матча с сенегальцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала.
- Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу бельгийцев, уступавших по ходу встречи в два мяча.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу бельгийцев, уступавших по ходу встречи в два мяча. Тилеманс, который является капитаном команды, сравнял счет ударом головой на 89-й минуте и помог перевести матч в дополнительное время, где отличился с пенальти на пятой компенсированной ко второму экстра-тайму минуте.
01 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
86’ • Ромелу Лукаку
89’ • Юри Тилеманс
120’ • Юри Тилеманс
24’ • Абиб Диарра
51’ • Исмаила Сарр
Тилемансу 29 лет, он представляет английскую "Астон Виллу", с которой выиграл в прошедшем сезоне Лигу Европы. Теперь на его счету 15 голов в 89 матчах за сборную Бельгии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.