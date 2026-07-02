Сборная Бельгии обыграла сенегальцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в дополнительное время.

Исмаила Сарр забил свой четвертый мяч на текущем первенстве, что является повторением рекорда для игроков африканских сборных.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сборная Бельгии в дополнительное время обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Основное время встречи в Сиэтле завершилось со счетом 2:2. У сенегальцев мячи забили Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51). В составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку (86) и Юри Тилеманс (89). Победу "красным дьяволам" принес точный удар Тилеманса, реализовавшего пенальти на пятой компенсированной ко второму дополнительному тайму минуте. При этом фол, после которого был назначен 11-метровый удар, был совершен на 117-й минуте.

Сарр забил свой четвертый мяч на текущем первенстве, что является повторением рекорда для игроков африканских сборных, который установил камерунец Роже Милла на турнире 1990 года.

Бельгийцы - бронзовые призеры мирового первенства 2018 года в России. Лучшим результатом сборной Сенегала на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 2002 году. В 2018 году сборная Бельгии также стартовала в плей-офф с волевой победы. Тогда она отыграла два мяча во встрече 1/8 финала турнира с японцами (3:2). Тот матч прошел в Ростове-на-Дону и также завершился 2 июля.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем матча США - Босния и Герцеговина, который пройдет в Сан-Франциско и начнется в 3:00 мск.