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Сборная Бельгии обыграла сенегальцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
01:53 02.07.2026 (обновлено: 01:55 02.07.2026)
Сборная Бельгии обыграла сенегальцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Бельгии по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ, обыграв команду Сенегала

© REUTERS / Troy WayrynenЭпизод матча ЧМ-2026 Бельгия - Сенегал
Эпизод матча ЧМ-2026 Бельгия - Сенегал - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Troy Wayrynen
Эпизод матча ЧМ-2026 Бельгия - Сенегал
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в дополнительное время.
  • Исмаила Сарр забил свой четвертый мяч на текущем первенстве, что является повторением рекорда для игроков африканских сборных.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сборная Бельгии в дополнительное время обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Основное время встречи в Сиэтле завершилось со счетом 2:2. У сенегальцев мячи забили Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51). В составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку (86) и Юри Тилеманс (89). Победу "красным дьяволам" принес точный удар Тилеманса, реализовавшего пенальти на пятой компенсированной ко второму дополнительному тайму минуте. При этом фол, после которого был назначен 11-метровый удар, был совершен на 117-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Бельгия
3 : 2
Сенегал
86‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
89‎’‎ • Юри Тилеманс
(Леандро Троссард)
120‎’‎ • Юри Тилеманс
24‎’‎ • Абиб Диарра
51‎’‎ • Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сарр забил свой четвертый мяч на текущем первенстве, что является повторением рекорда для игроков африканских сборных, который установил камерунец Роже Милла на турнире 1990 года.
Бельгийцы - бронзовые призеры мирового первенства 2018 года в России. Лучшим результатом сборной Сенегала на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 2002 году. В 2018 году сборная Бельгии также стартовала в плей-офф с волевой победы. Тогда она отыграла два мяча во встрече 1/8 финала турнира с японцами (3:2). Тот матч прошел в Ростове-на-Дону и также завершился 2 июля.
В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем матча США - Босния и Герцеговина, который пройдет в Сан-Франциско и начнется в 3:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортБельгияСенегалСШАЮри ТилемансИсмаила СаррРомелу ЛукакуЧМ по футболу 2026
 
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    2
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