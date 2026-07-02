Сушинский заявил, что уход Бобровского — это упущение "Флориды"

Краткий пересказ от РИА ИИ Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский перешел в клуб НХЛ "Торонто Мейпл Лифс", подписав контракт до 2029 года со средней зарплатой 7 миллионов долларов за сезон.

Максим Сушинский считает, что "Флорида Пантерз" напрасно отказалась продлевать контракт с Бобровским, так как тот является одним из лучших вратарей НХЛ последних трех-четырех сезонов.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что "Флорида Пантерз" напрасно отказалась продлевать контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли вратарем Сергеем Бобровским.

Ранее Бобровский на правах свободного агента перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс". Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.