Рейтинг@Mail.ru
Сушинский заявил, что уход Бобровского — это упущение "Флориды" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:45 02.07.2026
Сушинский заявил, что уход Бобровского — это упущение "Флориды"

Сушинский: "Флорида" напрасно отказалась продлевать контракт с Бобровским

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Бобровский
Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Бобровский. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский перешел в клуб НХЛ "Торонто Мейпл Лифс", подписав контракт до 2029 года со средней зарплатой 7 миллионов долларов за сезон.
  • Максим Сушинский считает, что "Флорида Пантерз" напрасно отказалась продлевать контракт с Бобровским, так как тот является одним из лучших вратарей НХЛ последних трех-четырех сезонов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что "Флорида Пантерз" напрасно отказалась продлевать контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли вратарем Сергеем Бобровским.
Ранее Бобровский на правах свободного агента перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс". Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.
"Бобровский - один из лучших вратарей НХЛ последних трех-четырех сезонов, поэтому его уход станет определенным упущением для "Флориды". Тем не менее он нашел новый клуб, и его карьера точно не идет на спад", - сказал Сушинский.
Иван Федотов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Бывший вратарь ЦСКА и "Филадельфии" Федотов перешел в "Спартак"
Вчера, 11:03
 
ХоккейСпортРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала