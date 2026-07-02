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Фидан заявил, что передал Путину в Казани послания от Эрдогана - РИА Новости, 02.07.2026
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22:31 02.07.2026 (обновлено: 22:36 02.07.2026)
Фидан заявил, что передал Путину в Казани послания от Эрдогана

Глава МИД Турции Фидан заявил, что передал Путину в Казани послания от Эрдогана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан передал Владимиру Путину послания от Реджепа Тайипа Эрдогана на переговорах в Казани 17 июня.
  • Он заявил, что получил от президента России сигналы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе касающиеся договоренностей в Анкоридже.
АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Казани передал ему послания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Путин встретился с Фиданом в Казани 17 июня на полях саммита Россия - АСЕАН.
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"Я передал послания (Путину от Эрдогана - ред.), в том числе касающиеся ситуации на Украине и других региональных вопросов", - сказал Фидан в интервью CNN Türk.
По словам министра, Турция считает крайне важным поддерживать прямой диалог с Россией и продолжает использовать контакты на высшем уровне для обмена оценками по ключевым международным вопросам. Он отметил, что такие контакты позволяют Анкаре лучше понимать позиции сторон и содействовать дипломатическим усилиям.
Фидан также заявил, что во время переговоров с президентом России получил от российского лидера сигналы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе касающиеся пониманий, достигнутых в Анкоридже.
"Для нас было важно лично услышать от господина Путина его сигналы по Украине. Я получил сигналы относительно договоренностей в Анкоридже", - сказал Фидан.
В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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