Фидан заявил, что передал Путину в Казани послания от Эрдогана

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан передал Владимиру Путину послания от Реджепа Тайипа Эрдогана на переговорах в Казани 17 июня.

Он заявил, что получил от президента России сигналы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе касающиеся договоренностей в Анкоридже.

АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Казани передал ему послания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин встретился с Фиданом в Казани 17 июня на полях саммита Россия - АСЕАН.

"Я передал послания (Путину от Эрдогана - ред.), в том числе касающиеся ситуации на Украине и других региональных вопросов", - сказал Фидан в интервью CNN Türk

По словам министра, Турция считает крайне важным поддерживать прямой диалог с Россией и продолжает использовать контакты на высшем уровне для обмена оценками по ключевым международным вопросам. Он отметил, что такие контакты позволяют Анкаре лучше понимать позиции сторон и содействовать дипломатическим усилиям.

Фидан также заявил, что во время переговоров с президентом России получил от российского лидера сигналы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе касающиеся пониманий, достигнутых в Анкоридже.

"Для нас было важно лично услышать от господина Путина его сигналы по Украине. Я получил сигналы относительно договоренностей в Анкоридже", - сказал Фидан.