Эрдоган находится в постоянном контакте с Путиным, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты сВладимиром Путиным по ключевым региональным вопросам.
- Об этом рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
- Среди обсуждаемых тем — ситуация в Черном море и на Украине.
АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты с президентом России Владимиром Путиным по ключевым региональным вопросам, включая ситуацию в Черном море и на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам министра, диалог между лидерами Турции и России остается важным каналом для обсуждения региональной безопасности и поиска дипломатических решений по наиболее чувствительным международным вопросам.
Эрдогана всегда рады видеть в России, заявил Путин
17 июня, 21:13