Эрдоган находится в постоянном контакте с Путиным, заявил Фидан

АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты с президентом России Владимиром Путиным по ключевым региональным вопросам, включая ситуацию в Черном море и на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По словам министра, диалог между лидерами Турции и России остается важным каналом для обсуждения региональной безопасности и поиска дипломатических решений по наиболее чувствительным международным вопросам.