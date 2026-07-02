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Эрдоган находится в постоянном контакте с Путиным, заявил Фидан - РИА Новости, 02.07.2026
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21:55 02.07.2026 (обновлено: 21:59 02.07.2026)
Эрдоган находится в постоянном контакте с Путиным, заявил Фидан

Фидан: Эрдоган и Путин находятся в постоянном контакте по региональным вопросам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты сВладимиром Путиным по ключевым региональным вопросам.
  • Об этом рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
  • Среди обсуждаемых тем — ситуация в Черном море и на Украине.
АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты с президентом России Владимиром Путиным по ключевым региональным вопросам, включая ситуацию в Черном море и на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы", — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
По словам министра, диалог между лидерами Турции и России остается важным каналом для обсуждения региональной безопасности и поиска дипломатических решений по наиболее чувствительным международным вопросам.
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