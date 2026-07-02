Израиль превратился в мировую проблему, заявил глава МИД Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своей политикой превратился в проблему для международного сообщества.
- Он отметил, что политика нынешнего руководства Израиля ведет к дальнейшей международной изоляции страны.
АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Израиль своей политикой превратился в проблему не только для Ближнего Востока, но и для всего международного сообщества, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
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"Израиль ищет себе нового врага. Израиль стал мировой проблемой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто говорит об этом. Терпимости к политике Израиля больше нет", — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
По словам министра, Турция уже предприняла практические шаги, полностью прекратив торговлю с Израилем. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами объемом около 10 миллиардов долларов был остановлен, назвав это четким политическим сигналом. Фидан также отметил, что ряд европейских государств ввели эмбарго на поставки вооружений Израилю.
Министр заявил, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанесли ущерб прежде всего самому израильскому обществу. По его мнению, политика нынешнего руководства Израиля ведет к дальнейшей международной изоляции страны и не способствует укреплению ее безопасности.
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