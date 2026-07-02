Израиль превратился в мировую проблему, заявил глава МИД Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своей политикой превратился в проблему для международного сообщества.

Он отметил, что политика нынешнего руководства Израиля ведет к дальнейшей международной изоляции страны.

АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Израиль своей политикой превратился в проблему не только для Ближнего Востока, но и для всего международного сообщества, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

В мае 2024 года Турция полностью прекратила торговые операции с Израилем , объяснив это продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа. Анкара последовательно призывает к прекращению огня, увеличению гуманитарной помощи палестинскому населению и усилению международного давления на Израиль.

"Израиль ищет себе нового врага. Израиль стал мировой проблемой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто говорит об этом. Терпимости к политике Израиля больше нет", — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Türk

По словам министра, Турция уже предприняла практические шаги, полностью прекратив торговлю с Израилем. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами объемом около 10 миллиардов долларов был остановлен, назвав это четким политическим сигналом. Фидан также отметил, что ряд европейских государств ввели эмбарго на поставки вооружений Израилю.