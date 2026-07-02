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Израиль превратился в мировую проблему, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 02.07.2026
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21:48 02.07.2026 (обновлено: 21:59 02.07.2026)
Израиль превратился в мировую проблему, заявил глава МИД Турции

Фидан: Израиль превратился в проблему для всего международного сообщества

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своей политикой превратился в проблему для международного сообщества.
  • Он отметил, что политика нынешнего руководства Израиля ведет к дальнейшей международной изоляции страны.
АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Израиль своей политикой превратился в проблему не только для Ближнего Востока, но и для всего международного сообщества, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
В мае 2024 года Турция полностью прекратила торговые операции с Израилем, объяснив это продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа. Анкара последовательно призывает к прекращению огня, увеличению гуманитарной помощи палестинскому населению и усилению международного давления на Израиль.
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"Израиль ищет себе нового врага. Израиль стал мировой проблемой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто говорит об этом. Терпимости к политике Израиля больше нет", — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
По словам министра, Турция уже предприняла практические шаги, полностью прекратив торговлю с Израилем. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами объемом около 10 миллиардов долларов был остановлен, назвав это четким политическим сигналом. Фидан также отметил, что ряд европейских государств ввели эмбарго на поставки вооружений Израилю.
Министр заявил, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанесли ущерб прежде всего самому израильскому обществу. По его мнению, политика нынешнего руководства Израиля ведет к дальнейшей международной изоляции страны и не способствует укреплению ее безопасности.
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