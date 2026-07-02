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Фетисов назвал спланированной акцией отказы в допуске россиян с флагом - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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11:42 02.07.2026
Фетисов назвал спланированной акцией отказы в допуске россиян с флагом

Фетисов назвал спланированной акцией отказ в допуске россиян с флагом и гимном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что отказы организаторов различных турниров выполнять решения международных спортивных федераций по участию россиян с флагом и гимном являются спланированной акцией западных стран.
  • Сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на IV этапе Кубка мира в Португалии из-за предложения выступать в нейтральном статусе.
  • Ранее россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке из-за намерения мэра румынского города не допустить участия спортсменок с национальной символикой.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что отказы организаторов различных турниров выполнять решения международных спортивных федераций по участию россиян с флагом и гимном является спланированной акцией западных стран.
В среду сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на IV этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску спортсменов с национальной символикой, предложивших выйти на старт в нейтральном статусе. Ранее россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок с национальной символикой.
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"А разве Международный олимпийский комитет принимал какие-то решения по этому поводу? Нет, ничего не было. Да, международные федерации принимают решения, но опять мы видим бардак и издевательства. Я думаю, что это спланированная акция: одни будут допускать наших спортсменов, а другие, как мэр какого-то румынского города, издеваться над нами", - сказал Фетисов.
"Это неприятная история. А для наших спортсменов особенно, потому что они готовятся к соревнованиям. С другой стороны, смотришь, что на чемпионате мира в США играют и иранцы, и американцы. С атрибутикой, флагом, гимном и болельщиками на трибунах. И все идет нормально", - подчеркнул собеседник агентства.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
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СпортРоссияПортугалияКлуж-НапокаВячеслав ФетисовГосдума РФЧемпионат Европы по фехтованию
 
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