Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Фетисов заявил, что отказы организаторов различных турниров выполнять решения международных спортивных федераций по участию россиян с флагом и гимном являются спланированной акцией западных стран.

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на IV этапе Кубка мира в Португалии из-за предложения выступать в нейтральном статусе.

Ранее россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке из-за намерения мэра румынского города не допустить участия спортсменок с национальной символикой.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что отказы организаторов различных турниров выполнять решения международных спортивных федераций по участию россиян с флагом и гимном является спланированной акцией западных стран.

В среду сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на IV этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску спортсменов с национальной символикой, предложивших выйти на старт в нейтральном статусе. Ранее россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок с национальной символикой.

"А разве Международный олимпийский комитет принимал какие-то решения по этому поводу? Нет, ничего не было. Да, международные федерации принимают решения, но опять мы видим бардак и издевательства. Я думаю, что это спланированная акция: одни будут допускать наших спортсменов, а другие, как мэр какого-то румынского города, издеваться над нами", - сказал Фетисов.

"Это неприятная история. А для наших спортсменов особенно, потому что они готовятся к соревнованиям. С другой стороны, смотришь, что на чемпионате мира в США играют и иранцы, и американцы. С атрибутикой, флагом, гимном и болельщиками на трибунах. И все идет нормально", - подчеркнул собеседник агентства.