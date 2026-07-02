Фракции Европарламента предложили ужесточить доклад по Украине из-за УПА*

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители пяти политических групп Европарламента предложили включить в ежегодный доклад по Украине положения с критикой государственной героизации УПА* и ОУН*.

Депутаты предлагают выразить сожаление в связи с решением присвоить подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА*", так как это наносит ущерб польско-украинским отношениям и игнорирует чувства польской стороны в связи с жертвами УПА*.

БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Представители пяти политических групп Европарламента предложили включить в ежегодный доклад по Украине положения с критикой государственной героизации признанной в России экстремистской и запрещенной Украинской повстанческой армии* (УПА*) и Организации украинских националистов* (ОУН*), а также решения Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ почетное наименование в честь "героев УПА*".

Решение следует из поправок к проекту документа, с которыми ознакомилось РИА Новости. Поправки внесли депутаты крупнейшей фракции Европейской народной партии (EPP), группы социалистов и демократов (S&D), Европейских консерваторов и реформистов (ECR), Патриотов Европы (PfE), левых (The Left), а также группы ESN.

Депутаты EPP и S&D практически одинаковыми поправками предлагают выразить "сожаление" в связи с "недавней ненужной и неспровоцированной эскалацией" после решения Зеленского присвоить элитному подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА*".

По мнению авторов поправки, этот шаг наносит ущерб польско-украинским отношениям, игнорирует чувства польской стороны в связи с жертвами УПА*, подрывает усилия по историческому примирению и "не соответствует европейским ценностям".

Более жесткие поправки предложили внести представители ECR, The Left и PfE. Они предлагают закрепить в докладе, что Украина должна отказаться от государственной героизации УПА*, признать массовые преступления против польского и еврейского населения, провести эксгумацию и достойное захоронение жертв, а также прекратить прославление лиц и организаций, ответственных за преступления против гражданского населения.

В ряде поправок говорится, что героизация УПА* несовместима с европейскими ценностями.

Группа The Left предлагает выразить "серьезную обеспокоенность" официальным чествованием ОУН* и УПА*, напомнив, что их лидеры сотрудничали с нацистской Германией, а формирования были ответственны за массовые убийства десятков тысяч польских и еврейских мирных жителей во время Второй мировой войны.

Наиболее жесткие поправки внесла группа ESN. В одной из них предлагается рекомендовать пересмотреть решение о присвоении Зеленскому статуса почетного члена Европейского ордена заслуг.

В других поправках ESN предлагается осудить использование украинскими вооруженными силами нацистской символики и наименований, пересмотреть содержание украинских школьных учебников истории и указать, что прославление нацистских коллаборационистов, ответственных за преступления против национальных меньшинств, несовместимо с европейскими ценностями и делает вступление Украины в Евросоюз невозможным.

Поправки внесены к ежегодному докладу Европарламента о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС. Их рассмотрение ожидается на июльской пленарной сессии. Для включения в окончательный текст резолюции предложения должны получить поддержку большинства депутатов. В настоящее время они отражают позиции отдельных политических групп и не являются официальной позицией Европарламента.