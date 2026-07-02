Рейтинг@Mail.ru
Фракции Европарламента предложили ужесточить доклад по Украине из-за УПА* - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 02.07.2026
Фракции Европарламента предложили ужесточить доклад по Украине из-за УПА*

Фракции ЕП предложили ужесточить доклад по Украине из-за героизации УПА

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители пяти политических групп Европарламента предложили включить в ежегодный доклад по Украине положения с критикой государственной героизации УПА* и ОУН*.
  • Депутаты предлагают выразить сожаление в связи с решением присвоить подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА*", так как это наносит ущерб польско-украинским отношениям и игнорирует чувства польской стороны в связи с жертвами УПА*.
БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Представители пяти политических групп Европарламента предложили включить в ежегодный доклад по Украине положения с критикой государственной героизации признанной в России экстремистской и запрещенной Украинской повстанческой армии* (УПА*) и Организации украинских националистов* (ОУН*), а также решения Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ почетное наименование в честь "героев УПА*".
Решение следует из поправок к проекту документа, с которыми ознакомилось РИА Новости. Поправки внесли депутаты крупнейшей фракции Европейской народной партии (EPP), группы социалистов и демократов (S&D), Европейских консерваторов и реформистов (ECR), Патриотов Европы (PfE), левых (The Left), а также группы ESN.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Песков оценил реакцию в Польше на героизацию нацистов на Украине
31 мая, 13:56
Депутаты EPP и S&D практически одинаковыми поправками предлагают выразить "сожаление" в связи с "недавней ненужной и неспровоцированной эскалацией" после решения Зеленского присвоить элитному подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА*".
По мнению авторов поправки, этот шаг наносит ущерб польско-украинским отношениям, игнорирует чувства польской стороны в связи с жертвами УПА*, подрывает усилия по историческому примирению и "не соответствует европейским ценностям".
Более жесткие поправки предложили внести представители ECR, The Left и PfE. Они предлагают закрепить в докладе, что Украина должна отказаться от государственной героизации УПА*, признать массовые преступления против польского и еврейского населения, провести эксгумацию и достойное захоронение жертв, а также прекратить прославление лиц и организаций, ответственных за преступления против гражданского населения.
В ряде поправок говорится, что героизация УПА* несовместима с европейскими ценностями.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Антифашисты Израиля призвали Зеленского отказаться от героизации УПА*
19 июня, 07:47
Группа The Left предлагает выразить "серьезную обеспокоенность" официальным чествованием ОУН* и УПА*, напомнив, что их лидеры сотрудничали с нацистской Германией, а формирования были ответственны за массовые убийства десятков тысяч польских и еврейских мирных жителей во время Второй мировой войны.
Наиболее жесткие поправки внесла группа ESN. В одной из них предлагается рекомендовать пересмотреть решение о присвоении Зеленскому статуса почетного члена Европейского ордена заслуг.
В других поправках ESN предлагается осудить использование украинскими вооруженными силами нацистской символики и наименований, пересмотреть содержание украинских школьных учебников истории и указать, что прославление нацистских коллаборационистов, ответственных за преступления против национальных меньшинств, несовместимо с европейскими ценностями и делает вступление Украины в Евросоюз невозможным.
Поправки внесены к ежегодному докладу Европарламента о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС. Их рассмотрение ожидается на июльской пленарной сессии. Для включения в окончательный текст резолюции предложения должны получить поддержку большинства депутатов. В настоящее время они отражают позиции отдельных политических групп и не являются официальной позицией Европарламента.
* Запрещенные в России террористические организации.
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Отношение поляков к Украине резко ухудшилось на фоне героизации УПА*
11 июня, 12:01
 
В миреУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийЕвропарламентВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала