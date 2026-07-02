Краткий пересказ от РИА ИИ Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля 2026 года.

Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро без учета НДС.

Визовые центры будут работать в нескольких городах России, а также в Минске и Ташкенте.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кипр возобновит в России прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Посольство Кипра Москве 11 июня сообщало, что прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается, с 15 июня заявления на визы будут приниматься в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

"Посольство Республики Кипр в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре сообщили, что с 6 июля 2026 года заявления на оформление виз можно будет подавать через визовые центры BLS International", - говорится в сообщении.

Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро без учета НДС. Также там предлагаются дополнительные услуги.