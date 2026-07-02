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Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International - РИА Новости, 02.07.2026
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17:06 02.07.2026
Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International

Кипр возобновит прием заявлений на визы в России через центры BLS с 6 июля

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяФлаги Кипра и Европейского союза
Флаги Кипра и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Флаги Кипра и Европейского союза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля 2026 года.
  • Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро без учета НДС.
  • Визовые центры будут работать в нескольких городах России, а также в Минске и Ташкенте.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кипр возобновит в России прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Посольство Кипра в Москве 11 июня сообщало, что прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается, с 15 июня заявления на визы будут приниматься в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
"Посольство Республики Кипр в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре сообщили, что с 6 июля 2026 года заявления на оформление виз можно будет подавать через визовые центры BLS International", - говорится в сообщении.
Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро без учета НДС. Также там предлагаются дополнительные услуги.
Визовые центры будут работать в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также центры указаны в Минске и Ташкенте.
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