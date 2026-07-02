Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля 2026 года.
- Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро без учета НДС.
- Визовые центры будут работать в нескольких городах России, а также в Минске и Ташкенте.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кипр возобновит в России прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Посольство Республики Кипр в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре сообщили, что с 6 июля 2026 года заявления на оформление виз можно будет подавать через визовые центры BLS International", - говорится в сообщении.
Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро без учета НДС. Также там предлагаются дополнительные услуги.
Визовые центры будут работать в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также центры указаны в Минске и Ташкенте.