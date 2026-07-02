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Шедевр Тициана "Святой Себастьян" представили в Эрмитаже после реставрации - РИА Новости, 02.07.2026
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Музейные маршруты России
 
11:06 02.07.2026

Шедевр Тициана "Святой Себастьян" представили в Эрмитаже после реставрации

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа Шедевр Тициана Вечеллио "Святой Себастьян" после реставрации
Шедевр Тициана Вечеллио Святой Себастьян после реставрации - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Шедевр Тициана Вечеллио "Святой Себастьян" представили в Государственном Эрмитаже после реставрации, сообщил музей.
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"После завершения реставрации и комплексных исследований один из самых известных мировых шедевров возвращается в залы музея. Полотно поступило в Эрмитаж в 1850 году в составе знаменитого венецианского собрания Барбариго, включавшего поздние произведения мастера", - говорится в сообщении.

В Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа открылась выставка "Тициан. Последний шедевр: "Святой Себастьян"", которая приурочена к 450-летию со дня смерти Тициана Вечеллио и стала торжественным возвращением шедевра в музейные залы после научных исследований и реставрации.
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"Эрмитаж – один из выдающихся центров реставрации в мире. В руках эрмитажных реставраторов такие произведения искусства, которых почти нет ни в одном музее мира, тем более в России. Сегодня мы представляем великий шедевр, и это пример того, как музей сохраняет то, что ему доверено. Это не просто реставрация, это высоконаучная работа на фоне массовой коммерческой реставрации, которая выявляет детали, созвучные нашей эпохе. То, что мы делаем, – это назидательный пример консервативной реставрации, доказывающий, что Эрмитаж остается эталоном в сохранении мирового культурного наследия", – сказал на открытии выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сообщается, что последовательная работа по удалению поверхностных загрязнений, раскрытию авторской живописи от поздних лаковых слоев и записей, а также по ее укреплению и консервации велась на протяжении трех лет.
Как сообщил музей, реставрация картины принесла немало открытий. Сенсацией стало обнаружение в красках Тициана фиолетового пигмента, получаемого из флюорита – минерала, который изредка встречается лишь в работах северных мастеров, но никогда у патриарха венецианской живописи. Освобождение от лаковых слоев и поздних записей преобразило пейзаж. Также оказалось, что у святого Себастьяна голубые глаза и ниспадающие локонами длинные волосы (раньше их считали коротко остриженными).
Выставка будет открыта для посетителей до 27 сентября 2026 года.
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