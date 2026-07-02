Шедевр Тициана "Святой Себастьян" представили в Эрмитаже после реставрации

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"Эрмитаж – один из выдающихся центров реставрации в мире. В руках эрмитажных реставраторов такие произведения искусства, которых почти нет ни в одном музее мира, тем более в России. Сегодня мы представляем великий шедевр, и это пример того, как музей сохраняет то, что ему доверено. Это не просто реставрация, это высоконаучная работа на фоне массовой коммерческой реставрации, которая выявляет детали, созвучные нашей эпохе. То, что мы делаем, – это назидательный пример консервативной реставрации, доказывающий, что Эрмитаж остается эталоном в сохранении мирового культурного наследия", – сказал на открытии выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.